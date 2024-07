@ML – Nuovo terzino, l’idea giusta arriva dal Brasile: che colpo

Il grande colpo per quanto riguarda il terzino destro può parlare portoghese. Non solo Emerson Royal e Santos: ecco l’ultima idea

Non è ancora decollato il calciomercato del Milan. Oggi le attenzioni del Diavolo e della sua dirigenza sono puntate soprattutto sul centravanti, che è la vera grande priorità dell’estate. Nei prossimi giorni capiremo la fattibilità dell’operazione Joshua Zirkzee e se l’olandese riuscirà davvero a diventare rossonero o se si dovrà virare altrove.

Il Milan sta chiaramente sondando altre piste e quella che porta ad Alvaro Morata può decollare a breve. Lo spagnolo è un profilo che piace, è un’opportunità che può essere colta a prescindere da Zirkzee. Costa, d’altronde, solamente 13 milioni di euro e il suo stipendio è in linea con quelli dei campioni della squadra. Sullo sfondo ci sono poi tutti gli altri nomi che sono emersi in questi mesi. Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic, però, stanno lavorando anche per migliorare gli altri ruoli. L’idea di prendere anche un centrocampista, un centrale di difesa e un terzino destro non è certo cambiata.

Per quanto riguarda il ruolo di esterno basso, il nome caldo del momento è sicuramente quello di Emerson Royal. Il brasiliano ha dato il suo via libera al trasferimento a Milano. Vuole lasciare il Tottenham ed è pronto a sposare il progetto del Diavolo, ma va trovato l’accordo con gli Spurs, che vorrebbero 20 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva dal Milan, che non vuole spingersi oltre i 15 milioni.

Calciomercato Milan, nuovo colpo brasiliano: l’idea di Letizia

La trattativa dunque non vede ancora il traguardo ed è evidente che si stanno tenendo in considerazione altri nomi come può essere quello di Tiago Santos del Lille, che tanto piace a Paulo Fonseca. Ma attenzione ad altre idee. Una è proposta da Francesco Letizia.

Il giornalista di Sportitalia, intervistato in esclusiva da MilanLive.it, ha parlato di Copa America e dei suoi talenti. Uno, della rosa del Brasile, farebbe sicuramente comodo al Milan: “Sta trovando poco spazio nel Brasile, cercando però un terzino destro, il nome di Yan Couto del Girona deve essere considerato. E’ della galassia City, è più giovane di Emerson e ha certamente più prospettive”. Ha affermato Letizia. Un profilo certamente importante. Un profilo che difficilmente però potrà vestire il rossonero, dopo la grande annata vissuta al Girona. Come suggerito dallo stesso giornalista di Sportitalia, il Milan è chiamato a muoversi con maggiore anticipo, puntando sui 2006/2007 e 2008 per intercettare i campioni quando hanno ancora un costo non elevatissimo.