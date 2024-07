Prenotato per il 2025, il Milan cala il primo colpo per il prossimo anno

Il Milan prova ad accelerare per i primi colpi di questo mercato, ma pensa anche al futuro: idea pazzesca per il 2025

Mancano poche ore ormai al via ufficiale della stagione del Milan. La settimana si aprirà con la presentazione ufficiale di Paulo Fonseca e il raduno a Milanello, per iniziare gli allenamenti e prepararsi a dovere per una annata che dovrà vedere il Diavolo il più possibile protagonista in Italia e in Europa.

Nella prima fase della preparazione, il Milan resterà in città, con la prima amichevole di un certo profilo prevista in Austria, il 20 luglio, contro il Rapid Vienna. Quindi, seguirà la partenza verso gli Stati Uniti, con una tournée che offrirà appuntamenti di alto livello. Tra il 28 luglio e il 7 agosto, il Milan sfiderà Manchester City, Real Madrid e Barcellona, per mettere alla prova le proprie ambizioni.

Ritorno a casa con il Trofeo Berlusconi del 13 agosto con il Monza, antipasto di campionato con il primo impegno ufficiale sabato 17 agosto alle 20.45 a San Siro con il Torino. Per quella data, si spera di avere un Milan in forma e soprattutto completo a livello di mercato, dato che la campagna acquisti non è ancora decollata.

Milan, sogno Van Dijk a parametro zero: gli scenari

Il Milan sta seguendo in questo momento diverse piste, ma non avendo ancora affondato il colpo. In vari reparti, ci sono obiettivi per i quali, però, la concretizzazione non appare ancora vicina. Per l’attacco, con le piste Zirkzee e Lukaku complicate da vari fattori, i rossoneri potrebbero virare su Morata.

Di sicuro, in ogni caso, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane dalla sessione di trattative qualcosa arriverà. Ma per certi versi si pensa già anche al futuro, per una programmazione di alto livello. Non solo l’attacco, ma si pensa anche ad altri reparti, anche per il futuro. Il Milan vorrebbe già bloccare un colpo per il 2025 e starebbe pensando a Virgil Van Dijk. L’olandese si è imposto come uno dei migliori difensori al mondo al Liverpool, ma presto potrebbe cambiare aria.

Il centrale tra un anno andrà in scadenza di contratto, vista l’età il Liverpool non pare propenso al rinnovo e così il giocatore si guarda intorno. Una avventura in Italia potrebbe stuzzicarlo e non a caso il suo nome è stato accostato anche alla Juventus. Ma per realizzare questo affare, occorrerà che Van Dijk abbassi le sue pretese di ingaggio, dato che attualmente guadagna circa 13 milioni l’anno.

D’altronde il giocatore sarebbe interessato ad una nuova avventura in serie A e l’opzione rossonera rappresenterebbe sicuramente un’ipotesi di prestigio.