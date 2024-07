Verratti pronto a dire sì: prima esperienza in Serie A

Il centrocampista pescarese si appresta a disputare la sua seconda stagione nelle fila del club qatariota, ma il futuro parla italiano

Una scelta discussa, forse anche discutibile, quella operata da Marco Verratti nello scorso settembre. Che la sua ultradecennale esperienza al PSG fosse arrivata al capolinea, lo avevano capito tutti. Il playmaker era stato addirittura fischiato da parte della tifoseria parigina, frustrata dall’ennesimo fallimento europeo del club di Nasser Al-Khelaifi.

Arrivato alla vigilia del suo ultimo anno di contratto, il pescarese si è trovato di fronte ad un bivio: rimettersi in gioco in un club europeo (o italiano, dato che incredibilmente il centrocampista non ha mai giocato una gara in Serie A) oppure cedere alle lusinghe dei club sauditi e qatarioti disposti a ricoprirlo di soldi.

Il classe ’92 ha scelto la seconda strada, consentendo così ai parigini di intascare ben 45 milioni dal suo cartellino, e a se stesso di trasferirsi in Qatar – nell’Al Arabi – con uno stipendio da 30 milioni a stagione. Guadagnando praticamente 3400 euro all’ora.

A parte la sottoscrizione di una clausola particolare che gli avrebbe consentito, volendo, di tornare a Parigi almeno una volta al mese, la voglia di Italia ha iniziato a montare nell’ex gioiello del Pescara di Zdenek Zeman. Il ricco accordo col club asiatico scade nel 2025, e Verratti già guarda al futuro: un domani che potrebbe voler dire Serie A.

Verratti, il colpo a ‘zero’ già fa gola a tre big

Accostato per anni alla Juve, che mai si è potuta realmente avvicinare al giocatore sia per il ricco stipendio che lo stesso percepiva nel PSG, sia per l’esoso costo del cartellino, Verratti ha lasciato finora incompiuto il suo desiderio di lasciare traccia della sua presenza nel massimo campionato italiano.

Ora che il suo futuro economico è stabilmente al sicuro grazie alle incredibili somme percepite prima in Francia – dove ha guadagnato qualcosa come 12 milioni all’anno – e poi in Qatar, il calciatore può tornare a fare delle scelte dettate solo dal cuore. E dalla voglia di arrivare a prestigiosi traguardi con la maglia di una società italiana.

‘Impossibilitato’ a tornare a Pescara a causa della militanza in C del club abruzzese, Verratti si guarda intorno alla ricerca di una squadra ambiziosa disposta a scommettere su di lui.

Indiscrezioni degli ultimi giorni riferiscono di tre società che già si starebbero informando per acquisire le sue prestazioni tra un anno. Quando il giocatore si libererà a costo zero. Si tratta di Napoli, Roma e Lazio. Squadre che hanno la propria sede in due città tutto sommato vicine alla sua Pescara, in modo tale che, se preso da un attacco incontrollabile di nostalgia, il piccolo centrocampista potrà tornare comodamente a casa. Forse anche più di una volta al mese…

