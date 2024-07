25 milioni: il Milan dice sì alla cessione

Il Milan potrebbe presto chiudere un’importante cessione con i rossoneri pronti a chiudere l’affare per 25 milioni di euro.

Tempo di mercato in casa Milan con la società che potrebbe piazzare a breve un’importante cessione che darebbe il via poi a diversi affari in entrata.

La dirigenza rossonera è al lavoro per chiudere una cessione in questi giorni con il club che andrebbe ad incassare una somma intorno ai 25 milioni di euro. Zlatan Ibrahimovic è stato chiaro durante la conferenza stampa di alcune settimane fa affermando di voler trattenere a Milanello i pezzi pregiati della rosa come Rafael Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez. Appare però certo che il Milan debba salutare uno o due giocatori importanti della rosa per fare cassa e poter poi operare in entrata.

Calciomercato, addio Milan: se ne va per 25 milioni di euro

Malick Thiaw potrebbe salutare il Milan nei prossimi giorni con il club meneghino pronto a dare l’ok alla partenza del centrale tedesco per una somma intorno ai 25 milioni di euro. Questa è la somma fissa che il club vorrebbe ricevere dall’addio dell’ex Schalke 04 andando ad inserire poi una serie di bonus che potrebbero portare l’affare fino a circa 33 milioni di euro.

La squadra maggiormente interessata a Malick Thiaw in questo momento è il Newcastle. I bianconeri si erano fatti avanti anche per Fikayo Tomori ma la richiesta da circa 45 milioni di euro del Milan per il cartellino dell’inglese ha spaventato i Magpies che hanno virato le proprie attenzioni sul giocatore tedesco. Il club rossonero andrebbe a chiudere un’importante plusvalenza nel caso in cui dovesse andare partire il classe 2001 essendo arrivato nell’estate del 2022 per scarsi 9 milioni di euro.

L’eventuale partenza di Thiaw aprirebbe però una nuova emergenza in difesa in casa Milan con i rossoneri che dovrebbero al più presto sistemare il reparto difensivo. L’addio di Kjaer, giunto alla scadenza del contratto lo scorso 30 giugno, ha lasciato il club con un difensore in meno in vista della prossima stagione e se dovesse salutare anche il giovane tedesco dovrebbero arrivare due nuovi difensori alla corte di Fonseca.

La priorità però sembra essere sempre quella di trovare un nuovo centravanti dopo l’addio di Olivier Giroud. Il sogno Zirkzee resta vivo anche se ogni giorno che passa appare sempre più lontano. Si lavora per Morata dell’Atletico Madrid mentre appare abbandonata la pista che porta a Lukaku con il belga che potrebbe finire al Napoli di Antonio Conte.