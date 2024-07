Attaccante e terzino, doppio colpo in uno: Fonseca esulta

Fonseca si aspetta alcuni acquisti importanti per la nuova stagione: due nomi già noti al nuovo mister potrebbero arrivare a Milanello.

Oggi inizia ufficialmente l’avventura di Paulo Fonseca in rossonero. Dopo l’arrivo a Milano avvenuto sabato e la conferenza stampa a Casa Milan di stamattina, nel pomeriggio il primo allenamento a Milanello. Una seduta alla quale mancheranno i nazionali e anche nuovi acquisti, visto che finora non ne sono stati fatti.

Nei piani della società dovrebbero arrivare almeno un difensore centrale, un terzino destro, un centrocampista e un attaccante. Quattro colpi sicuramente, il resto probabilmente dipenderà dalle eventuali cessioni e dalle occasioni che ci saranno sul mercato. Tanti tifosi sono già spazientiti e mettono in dubbio la reale voglia di vincere del club, chiamato a prendere dei rinforzi che invece confermino le ambizioni vincenti di cui ha parlato Zlatan Ibrahimovic nella conferenza stampa di poche settimane fa a Milanello.

Milan, due “regali” per Fonseca

In questi giorni si sta parlando soprattutto di terzino destro e centravanti, con Emerson Royal e Alvaro Morata che vengono indicati come prime scelte. Ma ci sono altri due giocatori che possono essere molto graditi a Fonseca e rappresentare innesti di buonissimo livello per il Milan.

Ci riferiamo a Tiago Santos e Jonathan David, entrambi del Lille e che quindi l’allenatore portoghese conosce molto bene. Il primo è un laterale destro approdato in Francia un anno fa per circa 6,5 milioni di euro e che da subito è riuscito a prendersi la maglia da titolare. Si esalta soprattutto in fase offensiva, però venendo in Italia potrebbe migliorare tanto anche in quella difensiva.

Il 23 luglio compirà 22 anni, per età e potenziale sarebbe un profilo adatto al progetto del Milan. Il prezzo si aggira attorno ai 15 milioni, la stessa cifra che la dirigenza rossonera vorrebbe spendere per Royal, con il Tottenham che invece ne chiede non meno di 20. Santos percepisce uno stipendio da circa 400 mila euro netti annui, mentre il collega brasiliano circa 1,4. Può costare meno, anche se il portoghese ha meno esperienza e quindi va anche aspettato.

Per quanto riguarda David, è un attaccante che ha realizzato 26 gol in entrambe le stagioni con Fonseca in panchina. Il suo contratto scade a giugno 2025, pertanto il prezzo non sarà altissimo. Visti i buoni rapporti tra i due club, si potrebbe anche imbastire un’operazione da 25-30 milioni, magari aggiungendo dei bonus. Il nazionale canadese, ora impegnato in Copa America (1 gol in 4 partite), è un “vecchio” pupillo di Geoffrey Moncada. Sulle sue tracce ci sono anche società della Premier League.

Con una spesa inferiore a 50 milioni, il Milan ha la possibilità di prendere dal Lille due pedine di valore e che Fonseca conosce bene. Vedremo quali saranno le scelte della dirigenza.