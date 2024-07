Castrovilli a zero: ecco il rinforzo a centrocampo

Gaetano Castrovilli è uno dei calciatori svincolati più interessanti del mercato di Serie A. Ecco dove potrebbe giocare l’ex calciatore della Fiorentina.

Fino a qualche tempo fa Gaetano Castrovilli sembrava destinato a ben altra carriera, ma i problemi fisici avuti nelle ultime stagioni hanno rallentato la sua crescita. Proprio a causa di un grave problema al ginocchio, la Fiorentina ha deciso di non rinnovargli il contratto, scaduto lo scorso 30 giugno e, per questo motivo, adesso il centrocampista pugliese è libero, a parametro zero. Chiunque può acquistarlo senza dover trattare con il club perché Gaetano Castrovilli è svincolato.

Nelle ultime settimane, diversi club hanno chiesto informazioni al suo agente perché Castrovilli ha sempre dimostrato di essere un giocatore di gran talento seppur con un problema non da poco legato agli infortuni.

Un giocatore che ha militato anche nella Nazionale italiana, subentrando nei minuti finali nella sfida contro la Bosnia. Il mercato è appena cominciato e Castrovilli può essere un’opzione interessante sul mercato, il colpo a costo zero intriga e non poco diversi club italiani e stranieri.

Castrovilli, tre squadre sul centrocampista italiano

Il 30 Giugno è scaduto il suo contratto e ora il talentuoso giocatore sta cercando una nuova squadra. La sua avventura alla Fiorentina è stata altalenante a causa dei problemi fisici ma parliamo di un giocatore di indiscusse qualità. In cinque stagioni con i viola, Castrovilli ha collezionato 131 presenze mettendo a segno 14 reti. Nell’ultima stagione il centrocampista di Canosa di Puglia è sceso in campo soltanto sei volte, realizzando anche un goal nel match contro il Verona.

In questo momento Castrovilli interessa al Marsiglia di Roberto De Zerbi, ma ha alcuni ammiratori anche in Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’ex calciatore del Bari sarebbe finito nel mirino di Torino e Lazio, alla ricerca di un calciatore con le sue caratteristiche. Il Toro ripartirà da Vanoli, mentre la Lazio sarà allenata da Marco Baroni.

Entrambi vogliono un rinforzo a centrocampo per aumentare la qualità della rosa e avrebbero individuato in Gaetano Castrovilli l’uomo giusto per le proprie esigenze.

La Lazio giocherà l’Europa League nella prossima stagione, a differenza delle altre due pretendenti. Ecco perché i biancocelesti sono favoriti sul Marsiglia e sul Torino, ma i granata potrebbero garantire a Castrovilli un minutaggio maggiore. Sarà una lunga estate per il calciatore pugliese, alla ricerca del riscatto dopo un paio di stagioni molto sfortunate.

Marsiglia, Torino e Lazio hanno già manifestato un forte interesse, la trattativa potrebbe chiudersi nelle prossime ore. Il giocatore è pronto ad una nuova esperienza, sia in Italia che all’estero. L’affare è dietro l’angolo e diversi club italiani monitorano la situazione.