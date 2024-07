Cessione bloccata, il Milan ha cambiato idea: resta in rossonero

Cambiano i piani di mercato del Milan per un giocatore che sembrava prossimo all’addio: ora per lui si prospetta la permanenza.

Il calciomercato del Milan sta vivendo una fase di stallo durante la quale non sono ancora arrivati nuovi colpi e la dirigenza sta lavorando per cercare di trovare le migliori soluzioni al fine di rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Paulo Fonseca. La squadra in queste ore sta riprendendo a lavorare a Milanello con il primo raduno organizzato dal nuovo allenatore portoghese che ha preso il posto di Stefano Pioli. Nel frattempo i tifosi continuano ad aspettare nuovi acquisti.

Certamente uno dei principali obiettivi del club di via Aldo Rossi sarà quello di riuscire a portare in rossonero un nuovo centravanti titolare. Serve infatti alla squadra un nuovo numero 9 che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud volato a Los Angeles per concludere la sua splendida carriera in MLS. Dopo tre anni il Milan dovrà fare a meno del francese e manca però al momento ancora un sostituto nonostante i numerosi sondaggi fatti per diversi profili importanti del reparto avanzato.

Milan, cambia il futuro di Colombo: fino all’arrivo di un nuovo attaccante resta in rossonero

Da questa situazione di stallo che vede il Milan senza un nuovo attaccante che sia in grado di prendere il posto di Giroud, cambia anche la situazione di un altro centravanti rossonero. Si tratta del giovane Lorenzo Colombo che lo scorso primo di luglio è tornato ufficialmente al Milan per via della scadenza del prestito con il Monza. Quello in Brianza è stato il quarto prestito di fila per la punta classe 2002 che in precedenza aveva indossato anche le maglie di Cremonese, Spal e Lecce.

Ora, nonostante in un primo momento sembrasse destinato a salutare ancora i colori rossoneri, per lui si prospetta una permanenza nel gruppo di Paulo Fonseca. Fino a che non sarà trovato un sostituto valido per Giroud è stata infatti bloccata la partenza di Colombo. Il Milan vuole evitare di ritrovarsi con un reparto d’attacco con pochi elementi e per questo la partenza di Colombo per un nuovo prestito oppure per una cessione definitiva verrà presa in considerazione soltanto quando sarà annunciato il nuovo numero 9 titolare della squadra. Fino ad allora il prodotto del vivaio rossonero resterà ad allenarsi con i compagni a Milanello.