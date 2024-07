Colpo Castillejo in Serie A, nuova maglia per l’ex Milan

Dopo l’avventura al Sassuolo, Samu Castillejo può rimanere in Serie A: un club pensa all’ex Milan come rinforzo.

Ritorno in Spagna per Samu Castillejo che al termine dello scorso campionato ha ricevuto il via libera da Sassuolo, niente riscatto da parte dei neroverdi retrocessi che hanno così dovuto rinunciare allo spagnolo ex Milan. Futuro incerto per l’esterno che in questo momento è tornato ad essere un giocatore del Valencia, club che sta cercando per lui una nuova sistemazione. Contratto in scadenza nel 2025 per lo spagnolo al quale si sta trovato un club in maniera definitiva.

Niente prestito nei piani del Valencia che preferirebbe cedere il cartellino una volta per tutte. In caso non dovessero esserci gli estremi per un’operazione di questo tipo, gli spagnoli potrebbero accontentarsi anche di un prestito per poi salutare Castillejo a parametro zero al termine della prossima stagione.

Nuova avventura in Serie A possibile per il ventinovenne che ha fatto dell’Italia la sua seconda casa. Anche se le avventure nel massimo campionato italiano non sono state proprio idilliache, il classe 1995 è pronto a ripartire proprio da qui.

Ex Milan, nuova chance per Castillejo: svelata la prossima destinazione

Dopo l’avventura in terra emiliana che ha portato al ritorno in Serie B, l’Italia sembrava potesse essere un capito chiuso per Castillejo che potrebbe invece pensare ad una destinazione a sorpresa. In Italia chi sarebbe pronto ad aprire all’ex rossonero le porte del proprio centro sportivo è il Parma. Grandi ambizioni per i gialloblù tornati in Serie A con le voglia di rimanerci il più a lungo possibile.

Operazione riscatto per il laterale di Malaga che non lascia il segno in Italia dal 6 dicembre del 2020. All’epoca era un giocatore del Milan e fu proprio suo il goal che permise ai rossoneri di battere la Sampdoria e di incassare tre punti preziosi. Quella rimane di fatto la sua ultima marcatura nel Bel Paese per Castillejo che con il Sassuolo ha vissuto una stagione fatta soprattutto di alti e bassi.

Appena 17 partite totali senza goal e senza assist per lo spagnolo che in neroverde ha avuto anche qualche problema fisico di troppo. La sua ultima gara ufficiale risale agli undici minuti giocati contro l’Udinese il primo aprile scorso, da quel momento è rimasto fuori per un problema al ginocchio. Chissà che Parma non possa sancire per lui il definitivo ritorno tra i protagonisti del campionato.