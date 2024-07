Fonseca guida Bennacer verso la rinascita: sempre più al centro

Prime indicazioni dall’allenamento che ha aperto la stagione del Milan. Ecco cosa è successo oggi a Milanello, con Paulo Fonseca protagonista

Sono bastati pochi minuti di allenamento con Paulo Fonseca per capire che il vento al Milan è cambiato. Il tecnico portoghese ha voluto subito lavorare a Milanello con il pallone e anche durante la sgambata di oggi nel pomeriggio – la prima stagionale – a cui hanno assistito sia la stampa che i tifosi ha tenuto la guardia alta.

Si è così lavorato sodo e si sono sentite forti e chiare le indicazioni dell’ex allenatore del Lille. Sono dunque arrivati suggerimenti per tutti, per ogni singolo calciatore. E’ stato estremamente interessante, soprattutto, vedere Paulo Fonseca a colloquio con Ismael Bennacer. L’algerino è apparso tirato a lucido e desideroso di recuperare il tempo perso lo scorso anno dove non ha brillato per via del brutto infortunio che lo aveva tenuto fermo per diversi mesi. Sono solo impressioni, chiaramente, ma Bennacer è sembrato tra i giocatori più in forma e tra più vogliosi di mettersi in mostra.

Inevitabilmente l’ex Empoli sarà al centro degli schemi di Paulo Fonseca. Soprattutto in questo inizio di stagione, con Tiijani Reijnders agli Europei e poi meritatamente in vacanza, le chiavi del centrocampo saranno consegnate all’algerino e oggi lo abbiamo subito capito. Forse Ismael Bennacer è stato ceduto fin troppo presto sia dai media che dai tifosi.

Calciomercato Milan, futuro Bennacer: il punto della situazione

In questi giorni si è parlato tanto del futuro di Ismael Benaccer. L’algerino, tra i più pagati della rosa con i suoi quattro milioni di euro netti (non si usufruisce del Decreto Crescita), è stato accostato più volta alla Saudi Pro League.

L’interesse dei club arabi per l’ex Empoli non è certo nuovo e anche nell’ultimo periodo ci sono stati diversi colloqui. La possibilità di un approdo immediato in Arabia Saudita di Bennacer è davvero concreto, ma bisognerà aspettare ancora qualche giorno per capire se qualche club farà davvero sul serio.

Servono, però, tanti soldi. Il Milan non si siederà a trattare la cessione del suo centrocampista per meno di 40 milioni di euro. Allo stesso tempo va detto che Bennacer è pronto a far le valigie, ma non forzerà la mano per dire addio al Diavolo dove si trova bene. Il futuro dell’algerino, dunque, resta ancora tutto da scrivere. Ma se dovesse restare potrebbe essere a tutti gli effetti un ‘nuovo’ acquisto