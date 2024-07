Il Milan affonda il colpo: la stella di Euro 2024 per Fonseca

Ha trascinato la sua nazionale ad Euro 2024 e ora è l’obiettivo di calciomercato del Milan che sogna di portarlo in Serie A.

Fari puntati su Euro 2024 per l’area mercato del Milan che ha bisogno di consegnare al nuovo tecnico calciatori pronti ad abbracciare la filosofia di gioco di Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese è atterrato a Milano nelle ultime ore ed è apparso pronto per questa nuova avventura, consapevole però che le cose da sistemare sono ancora molte. In attesa, dove manca ancora il sostituto di Oliver Giroud, ma non solo. Intanto ai pianti alti della società meneghina c’è già chi sembra pronto a fare follie per la nuova stella del continente.

Questo campionato europeo ha regalato poche sorprese, tutto è andato più o meno secondo i pronostici anche se qualche inaspettato colpo di scena non è mancato. Tanti complimenti nei confronti della Spagna che oltre ad aver eliminato la Germania padrona di casa, ha espresso il gioco sicuramente più divertente.

La Roja è ora la vera nazionale da battere, merito del proprio commissario tecnico e dei suoi giocatori. Ecco, proprio uno di loro una volta finito il torneo potrebbe preparare nuovamente le valigie e sbarcare in Serie A alla corte del Milan.

In Serie A dopo Euro 2024: il Milan vuole il talento della Spagna

Per tutti gli i tifosi spagnoli è diventato un eroe, merito soprattutto del goal rifilato ai tedeschi allo scadere del secondo tempo supplementare del match valevole per l’accesso alle semifinale. Il nuovo nome di grido è ora quello del centrocampista Mikel Merino, mediano di proprietà della Real Sociedad con una certa predisposizione per il goal. Solo quest’anno ha realizzato 9 marcature totale se si prendono in considerazione tutti i tornei ai quali ha partecipato, Europei inclusi.

Non sarebbe la prima esperienza all’estero per Merino che dopo aver giocato con le giovanili dell’Osasuna è passato al Borussia Dortmund per poi trasferirsi in Inghilterra al Newscastle. Il ventottenne, tuttavia, nel 2018 è tornato in patria per iniziare a tutti gli effetti la sua avventura spagnola, scelta giusta visto che è ora uno dei protagonisti della sua nazionale. Il Milan spera che possa rivelarsi altrettanto importante anche con addosso i colori rossoneri.

Secondo calciomercato.it può essere lui il rinforzo a centrocampo per il club meneghino che potrebbe fare un affare, soprattutto perché ha il contratto che scadrà nel 2025. Questo significa che il classe 1995 può arrivare in Serie A in cambio di una cifra alla portata del Milan.