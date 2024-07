Mazzata Milan, sembrava tutto fatto: mercato bloccato

La trattativa frena e non è ancora conclusa: mazzata per il Milan che attende con ansia la fumata bianca per proseguire il proprio mercato

Il calciomercato del Milan non è cominciato nel migliore dei modi. La priorità resta l’attaccante, il sogno era Joshua Zirkzee, ma l’attaccante – inseguito per diversi mesi – sembra ormai in procinto di accasarsi al Manchester United.

Ecco perché il club rossonero sta ragionando anche su altri nomi, uno è Romelu Lukaku, l’altro Alvaro Morata. Due attaccanti esperti e di sicura affidabilità, se pur di minor prospettiva rispetto a Zirkzee. Intanto il club deve fare i conti con una nuova pesante mazzata.

Sembrava ormai tutto fatto per il trasferimento di Stefano Pioli in Arabia Saudita, invece l’accordo tra l’ormai ex allenatore del Milan e l’Al-Ittihad sembrerebbe ormai saltato. Il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha chiarito che l’affare – che sembrava ormai chiuso – è praticamente saltato, per varie motivazioni.

Da un lato c’erano alcune difficoltà nel risolvere complesse questioni fiscali, dall’altra invece c’entra il campione dell’Al Ittihad Karim Benzema. Il giocatore ha declinato Pioli e sta spingendo senza sosta per l’arrivo di Christophe Galtier, suo connazionale e grande amico per cui gli arabi sono pronti ad offrire un mega ingaggio. Questa situazione complica e non poco le cose in casa Milan.

Milan, Pioli porta una nuova mazzata

Pioli ha trattato con il club della Saudi Pro League anche negli ultimi giorni, senza però trovare una soluzione. Nulla da fare e un nuovo problema all’interno del Milan. Pioli è stato esonerato dal Milan dove aveva ancora un anno di contratto e senza nuova panchina i rossoneri dovranno ancora pagare il tecnico.

Pioli sembrava intenzionato ad accettare la destinazione in Arabia Saudita, l’aumento esponenziale dell’ingaggio per una singola stagione era un fattore davvero importante. Al momento però nulla da fare, l’approdo in Arabia del tecnico ormai ex rossonero è sfumato.

Dopo una trattativa in standby per ore l’affare è ormai chiuso definitivamente, il tecnico è al momento fermo e bisognerà attendere per il suo eventuale approdo in panchina. In Italia il tecnico era stato accostato al Napoli, ma alla fine gli azzurri hanno optato per la scelta più pregiata con Antonio Conte in panchina. Il tecnico attenderà quindi l’opzione giusta per il suo futuro, ma intanto verrà pagato ancora dal club rossonero. Una tegola non da poco che i rossoneri speravano di evitare.