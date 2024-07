Milan senza parole, piomba la Juve: affare saltato

In casa Milan la priorità è rinforzare la rosa sul mercato. Il club rossonero deve però fare i conti con non poche problematiche.

Pochi giorni, ormai potremmo dire poche ore e comincerà ufficialmente la stagione del Milan. Il club riparte con un nuovo corso, il tecnico portoghese Paulo Fonseca ha sostituito Stefano Pioli e – nonostante un parziale scetticismo di tifosi e addetti ai lavori – la priorità è riportare il Milan alla vittoria, magari alla tanto agognata seconda stella.

La società sta lavorando per rinforzare la rosa in tutti i reparti, soprattutto dove la squadra ha evidenziato problemi nell’ultima stagione, in particolare in attacco. L’addio di Giroud porta enormi cambiamenti, serve un attaccante titolare e in questa fase il Milan sta trovando non pochi problemi per acquistarlo. Il caso Zirkzee è una chiara dimostrazione, il giovane olandese ha una clausola di 40 milioni, ma è il nodo commissioni a bloccare la trattativa.

La caccia all’attaccante prosegue e la società vuole affidare un bomber di ruolo a Fonseca il prima possibile. Al momento una delle prime piste sembrerebbe portare allo spagnolo Alvaro Morata, ma intanto una possibilità molto interessante rischia di sfumare: un nome gradito al tecnico rischia di saltare, sul giocatore c’è il forcing della Juventus. Stiamo parlando dell’attaccante della Roma Tammy Abraham.

Calciomercato Milan, la Juve sfida i rossoneri

Abraham è in uscita dalla Roma ed è un nome che non dispiace all’attuale neo allenatore del Milan. La Roma aprirebbe alla cessione, ma spera in un addio a titolo definitivo a circa 20-25 milioni di euro, cifra che verrebbe poi reinvestita sul mercato. Il Milan monitora la situazione, il giocatore resta sul taccuino rossonero ma intanto ora anche la Juve avrebbe messo nel mirino il giocatore.

Secondo quanto riporta Sportmediaset Cristiano Giuntoli valuta il nome di Abraham come possibile vice-Vlahovic, giocatore che potrebbe arrivare soprattutto in caso di addio di Milik, richiesto da qualche club straniero. Anche i bianconeri vorrebbero il giocatore solo in prestito con diritto di riscatto, ma in generale la Juve punta anche ‘sulla chiave Federico Chiesa’, prima scelta del club giallorosso sul mercato.

Insomma dopo Zirkzee (per il quale comunque i rossoneri restano vigili), il Milan rischia di perdere anche Abraham: prosegue la caccia all’attaccante, ma continuano le grandi difficoltà per il club rossonero. I tifosi e Fonseca attendono il nuovo bomber, nella speranza che possa essere a disposizione il prima possibile.