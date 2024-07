@ML LIVE – Inizia la stagione 2024-2025, primo allenamento in diretta

Oggi raduno a Milanello e prima seduta di lavoro agli ordini di mister Fonseca: ecco le ultime notizie dal centro sportivo.

Parte la stagione 2024/2025 del Milan. In mattinata in sede c’è stata l’attesa conferenza stampa del nuovo allenatore Paulo Fonseca, affiancato da Zlatan Ibrahimovic. Nel pomeriggio l’azione si è spostata a Milanello.

Infatti, alle ore 17:00 c’è il primo allenamento diretto dal tecnico portoghese, che ovviamente non può contare sull’organico completo. Ci sono giocatori che sono andati all’Europeo o in Copa America con la rispettiva nazionale e quindi inizieranno la preparazione più in là. Non ci sono neppure nuovi acquisti, dato che la società finora non è ancora riuscita a chiudere per nessun rinforzo. L’obiettivo è di aggiungere al più presto qualche volto nuovo alla squadra, a partire da un nuovo attaccante.

Milanello, gli aggiornamenti dal raduno

17:48 – Dopo un breve cooling break, è iniziata una partitella.

17:30 – La squadra sta svolgendo un’esercitazione con il pallone, Fonseca dà indicazioni nelle diverse situazioni e ferma anche il gioco per fornire spiegazioni su cosa va fatto.

17:00 – La squadra ha iniziato a lavorare sul campo agli ordini del mister.



16:45 – Presenti Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio, Paolo Scaroni, Franco Baresi e Daniele Massaro.

16:30 – La Curva Sud Milano ha annunciato che non sarebbe stata presente, però non mancano tifosi che hanno voluto recarsi al centro sportivo di Carnago per salutare Fonseca e i calciatori.

Ore 16:00 – Di seguito la lista dei giocatori convocati per il raduno a Milanello.

PORTIERI: Nava, Raveyre, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Calabria, Florenzi, Gabbia, Jiménez, Kalulu, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Bennacer, Loftus-Cheek, Pobega, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Chukwueze, Colombo, Liberali, Maldini, Nasti, Romero, Traorè.