Presente e futuro, svolta Milan per l’attacco: la strada è tracciata

Le scelte del Milan per il reparto offensivo vanno verso un’unica direzione. C’è una grande speranza a cui tutti i rossoneri sono aggrappati

Il sogno Joshua Zirkzee sta per andare definitivamente in frantumi. Che il Milan non riuscisse a mettere le mani sul centravanti olandese si era ormai capito da settimane. L’ostacolo delle commissioni – ritenute troppo alte – non è stato superato, così il giocatore alla fine ha deciso di accettare il corteggiamento del Manchester United.

Tra i tifosi del Diavolo c’è chiaramente grande delusione per il sempre più probabile mancato arrivo dell’attuale calciatore del Bologna, ma bisogna guardare avanti. Lo sta facendo anche la dirigenza rossonera, che dovrà mettere le mani obbligatoriamente su un nuovo attaccante. Le ultime ipotesi portano tutte ad Alvaro Morata. Zlatan Ibrahimovic è in pressing su di lui: lo spagnolo sta riflettendo se accettare o meno il corteggiamento del Diavolo. Sono giorni caldi dunque per il mercato del Milan, che spera di potersi portare a casa l’esperienza e la classe dello spagnolo, che al Diavolo chiaramente avrebbe un ruolo centrale.

Alvaro Morata, d’altronde, è un affare a prescindere da Joshua Zirkzee. L’attuale giocatore dell’Atletico Madrid può infatti vestire il rossonero solamente per 13 milioni di euro, quelli della clausola rescissoria. Per lo stipendio, poi, non ci sono particolari problemi, con il giocatore che può percepire uno stipendio in linea con i giocatori migliori del Milan. Così Alvaro Morata se dovesse davvero dire sì al Milan percepirebbe sui 5 milioni di euro netti a stagione.

Milan, aggrappati a Camarda

E’ evidente, però, che l’arrivo di Alvaro Morata sarebbe una grande e bella toppa da mettere sul buco lasciato da Olivier Giroud, ma il problema attaccante per il futuro non verrebbe certamente risolto. Lo spagnolo ha 32 anni e prima o poi il Diavolo sarà chiamato a investire soldi pesanti per il centravanti del domani, a meno che il bomber il Milan non l’abbia già a casa.

E’ una speranza, che sotto sotto, stanno coltivando tutti in quel di Milanello e alle quale stanno iniziando a pensare anche i tifosi. Il riferimento è chiaramente a Francesco Camarda. Il giovanissimo bomber è il fiore all’occhiello del Milan Futuro: l’attaccante si confronterà per la prima contro avversari professionistici. Superare questo banco di prova lo catapulterebbe immediatamente tra i grandi della Serie A. Ma sarà un esame difficile da superare, come più volte detto da Zlatan Ibrahimovic, soprattutto perché Camarda non è ancora pronto fisicamente, essendo di fatto solo un ragazzino. Il Milan però ci crede e ha voglia di farlo crescere e di proteggerlo. Camarda è la grande speranza del Diavolo, ma anche della Nazionale italiana, per avere finalmente un centravanti all’altezza della situazione.