Sinner gelato, rischio sorpasso in classifica

Non arrivano buone notizie per Jannik Sinner, a rischio la sua posizione in classifica: cosa sta succedendo

Gli occhi degli appassionati di tennis di tutto il mondo sono rivolti a Londra per godere dello spettacolo unico di Wimbledon. Per gli italiani la curiosità è rivolta soprattutto sul numero uno del mondo, Jannik Sinner, chiamato a difendere la sua posizione dagli assalti dei rivali. Un’impresa non impossibile, ma nemmeno tanto scontata: il rischio di un sorpasso in classifica esiste, e purtroppo l’azzurro dovrà continuare a tenerlo in considerazione.

Non che un possibile sorpasso possa in realtà condizionarlo in qualche modo. Mai come in questo momento Sinner ha smesso infatti di volare sulle ali dell’entusiasmo. Ormai ha raggiunto una maturità e una solidità da vero primo del mondo, e anche una possibile sconfitta o un possibile passo indietro nel ranking non mineranno in alcun modo le sue certezze.

Anche perché, almeno per quanto riguarda la classifica ATP, la prima posizione di Sinner è blindata. Dovesse perdere anzitempo, con un Djokovic invece in grado di arrivare fino in fondo, al massimo tornerebbe a sentire il fiato sul collo del serbo. Ma il sorpasso in vetta non può esserci a Londra. Il problema, se di problema si può parlare, riguarda invece un’altra classifica, in cui un rivale a sorpresa sta continuando a crescere, torneo dopo torneo, fino a insidiare il suo primato.

Pericolo per Sinner, sorpasso in vetta: può perdere una posizione in classifica

A dare qualche pensiero ai tifosi dell’altoatesino è l’ATP Race, la classifica dell’anno in corso, utile per scegliere gli otto maestri che si sfideranno nelle Finals di fine stagione. L’azzurro al momento è, ovviamente, primo in classifica, con 6000 punti meritatissimi e che gli valgono un vantaggio davvero importante su tutti i rivali.

Nella Race, Alcaraz è terzo a distanza piuttosto considerevole da Sinner, e al massimo potrebbe avvicinarsi in caso di vittoria e di contestuale clamorosa sconfitta di Jannik entro i quarti di finale. Djokovic invece è addirittura in questo momento molto lontano dalla qualificazione alle Finals. C’è un altro giocatore però che, pur senza vantare per ora Slam in bacheca, sta vivendo un 2024 da grandissimo protagonista, e in caso di vittoria potrebbe clamorosamente ambire al sorpasso nei confronti di Sinner.

Il vero pericolo per l’azzurro potrebbe arrivare da Sascha Zverev. Il tennista tedesco, vincendo il torneo, riuscirebbe infatti a issarsi a oltre 6500 punti, un totale che potrebbe consentirgli il sorpasso, piuttosto clamoroso, nei confronti di Sinner, se quest’ultimo dovesse fermarsi nei prossimi turni.

Si tratta però di un’eventualità per ora remota. Anche perché Zverev, per quanto stia vivendo un periodo d’oro, a Londra nella sua storia non si è mai spinto oltre gli ottavi di finale, e anche stavolta per riuscirci dovrà alzare ancora di più il suo livello.