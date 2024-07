Stavolta è ufficiale, colpo saltato per il Milan

Questa volta è ufficiale: il colpo è saltato in casa Milan, il giocatore se ne va in un altro club, è arrivato anche il comunicato. I dettagli

Nel corso del mercato ci sono colpi che riescono e vengono messi a segno, ma soprattutto tanti altri che sfumano spesso anche per un dettaglio o qualche piccolo intoppo che fa saltare la trattativa e altri ne beneficiano. Questo è il caso del Milan che deve rinunciare ad un grande obiettivo che la società rossonera aveva in mente per rinforzare il proprio centrocampo, il reparto che ha bisogno del maggior numero di innesti.

Al di là di Loftus-Cheek e Reijnders, gli altri giocatori presenti in rosa nel reparto nevralgico del campo sono tutti in discussione e in bilico. Da Bennacer ad Adli, passando per Pobega, hanno il futuro con ogni probabilità lontano dalla città del Duomo. Per questo sono diversi i calciatori che sono finiti nel mirino di Moncada e Furlani, per rinforzare la rosa. Uno di essi, però, è definitivamente saltato in quanto c’è un club che ha fatto prima del Milan e se l’è portato a casa.

Milan, niente da fare: se ne va in un altro club, il comunicato ufficiale

Mats Wieffer, centrocampista classe ’99, del Feyenoord si è messo in luce nell’ultimo biennio proprio col club olandese, diventando un titolare inamovibile della squadra che più volte ha affrontato Lazio e Roma nelle Coppe europee negli ultimi anni. Il passaggio in un club blasonato o di Premier League era una questione di tempo.

Come detto il Milan lo seguiva, ma il Brighton ha fatto prima, riuscendo ad arrivare al giocatore, nonostante l’entourage del giocatore aveva avuto dei dialoghi con la stessa società rossonera. La cifra per il suo acquisto da parte del club inglese è di 30 milioni di euro. Probabilmente anche il prezzo avrà spaventato i rossoneri. Questo il comunicato ufficiale: “Il Brighton & Hove Albion è lieto di confermare l’ingaggio dell’olandese Mats Wieffer dal Feyenoord con un contratto fino al 2029”.

Nel frattempo sono arrivate anche le prime parole del centrocampista, nel giro anche della nazionale olandese, sebbene non sia riuscito a strappare una convocazione per l’Europeo. “Il Brighton mi seguiva da tempo. Mi piace come gioca il club e il fatto che sia un bel posto dove vivere. Questo è il motivo per cui ho scelto questa società, inoltre conosco anche un paio di giocatori della rosa”, dice Wieffer. Il club inglese, fino l’anno scorso, era allenato da Roberto De Zerbi e adesso è passato a Fabian Hurzeler, un giovanissimo tecnico classe ’93.