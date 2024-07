Colpo a zero dall’Atalanta: prenotato dal Milan

Il Milan cerca l’assalto al calciatore divenuto titolarissimo all’Atalanta: un colpo a parametro zero da non sottovalutare.

Il mercato del Milan in questa stagione non è ancora decollato. Nonostante abbia scelto da tempo il nuovo allenatore, puntando forte su Paulo Fonseca, non è entrata nel vivo alcuna trattativa in entrata. L’obiettivo principale resta l’attaccante titolare, ma la questione è sempre molto complessa.

Il Milan sembra aver perso terreno per Joshua Zirkzee, il fuoriclasse del Bologna indicato come obiettivo principale per il reparto offensivo. Ma la trattativa sta perdendo colpi, visto anche il presunto inserimento del Manchester United oltre alle alte commissioni previste per la transazione.

Oltre al centravanti, il Milan deve e vuole rinforzare anche gli altri reparti. Un difensore e un centrocampista potrebbero arrivare per rimpolpare entrambe i ruoli, ma per ora siamo ancora nell’era dei sondaggi e delle osservazioni da lontano.

Intanto il club rossonero ha deciso di anticipare anche i colpi per il futuro, andando a dialogare con l’agente di un calciatore dell’Atalanta, titolarissimo che però sembra pronto a fare le valigie nell’anno che verrà.

Scadenza nel 2025, il Milan lo prenota da subito

Il giocatore di cui si parla è Davide Zappacosta, terzino destro dell’Atalanta che come detto ha il contratto in scadenza nel 2025. Il classe ’92, considerato uomo spogliatoio e molto dinamico (sa giocare su entrambe le corsie difensive), difficilmente rinnoverà con i bergamaschi nonostante l’ottimo rapporto con mister Gasperini.

Sembra che il Milan, alla ricerca di un terzino destro duttile ed esperto, abbia messo gli occhi su Zappacosta. Difficile però che il laterale atalantino possa muoversi in questa sessione di mercato, a meno di un esborso importante da parte del club rossonero.

Possibile che il Milan prenoti letteralmente il cartellino di Zappacosta per il 2025, o per il mercato di riparazione a gennaio, quando mancheranno solo pochi mesi alla scadenza, o per la stagione prossima di Serie A. Di certo l’ex Chelsea non sarebbe affatto scontento di trasferirsi e chiudere la carriera dalle parti di Milanello.

Il Milan sulla corsia destra ha al momento tre opzioni: capitan Davide Calabria, il veterano Alessandro Florenzi ed il jolly Pierre Kalulu, ma non è escluso che almeno un paio di loro possano cambiare aria durante l’estate. L’idea Zappacosta è concreta e conveniente, anche se come detto difficilmente si muoverà prima del 2025.