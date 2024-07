Due gol e voglia di Milan: l’attaccante di scorta c’è già

Il Milan potrebbe presentarsi all’inizio della nuova stagione con tre attaccanti. E’ un’idea che Ibrahimovic e Fonseca stanno coltivando

Archiviata definitivamente la telenovela Joshua Zirkzee, il Milan è a lavoro per trovare il giusto attaccante per Paulo Fonseca. Anche nelle scorse ore la dirigenza del Diavolo, a partire da Zlatan Ibrahimovic, ha dimostrato di avere le idee chiare sul mercato. Il centravanti è stato scelto e si aspetta solamente che il giocatore dia il suo via libera definitivo.

Non sono stati fatti nomi, ma tutti gli indizi portano ad Alvaro Morata. Lo spagnolo è sempre più deciso a lasciare l’Atletico Madrid e un ritorno in Italia è stato sempre un obiettivo. La Juventus non può dargli una maglia da titolare come può fare il Milan, che lo sta corteggiando da giorni per convincerlo ad accettare i rossoneri. Per il Diavolo si tratta di un’occasione importante, potendolo strappare ai Colchoneros solamente per 13 milioni di euro, i soldi della clausola rescissoria. Anche per lo stipendio non ci sono grossi problemi, con Morata pronto ad accontentarsi di un contratto triennale da 4,5/5 milioni di euro netti a stagione.

Milan, un’estate per cambiare il futuro: i giorni di Colombo

Ma Alvaro Morata potrebbe non essere l’unico attaccante ad affiancare Luka Jovic. Il serbo è stato tenuto in rosa dopo la crescita avuta nella seconda parte della stagione, il Diavolo sta pensando anche ad altro. Dal primo allenamento di Milanello sono arrivate indicazioni positive anche da Lorenzo Colombo.

L’attaccante scuola Milan, arriva da una stagione alquanto deludente a Monza, e appare destinato a fare le valigie per trasferirsi in una squadra di Serie A, ancora una volta con la formula del prestito. C’è l’Empoli sulle sue tracce, ma non è da escludere che alla fine rimanga in rossonero a completare il reparto offensivo. Ieri nella prima sgambata in famiglia è arrivata una doppietta. Ha certamente poco valore, ma sarà lui il riferimento in attacco in questa calda estate. Il nuovo attaccante, che verosimilmente sarà Alvaro Morata, dopo l’Europeo usufruirà di qualche giorno di vacanza e nelle prossime amichevoli dunque Paulo Fonseca potrebbe decidere di puntare su di lui e se dovesse convincere una conferma per completare il reparto non sarebbe certo da escludere, ma è certamente presto per dirlo. Colombo in queste settimane d’estate si gioca davvero tutto.