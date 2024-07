Milan di sasso, affondo Inter per Donnarumma: tutto deciso

Il calciomercato prende talvolta pieghe inaspettate. Nelle ultime ore un rumors ha scosso e non poco l’ambiente Milan.

Il calciomercato è cominciato da pochi giorni, ma diversi club sono al lavoro per rinforzare la rosa. C’è chi pensa al presente e chi già lavora al futuro, la programmazione è alle basi di una grande società e le big italiane monitorano senza sosta le migliori occasioni sul calciomercato.

Mentre il Milan è ancora impegnato nella ricerca della punta ci sono squadre che ormai hanno quasi perfezionato la rosa, leggasi i ‘cugini’ dell’Inter. I campioni d’Italia in carica hanno blindato i migliori giocatori con i rinnovi ed hanno perfezionato la rosa con gli innesti di Zielinski, Taremi e il portiere spagnolo Josep Martinez. Questo è stato l’unico vero investimento della società che ha speso circa 14 milioni di euro – bonus compresi – per acquistare l’interessante estremo difensore.

Il club nerazzurro osserva molto la situazione contrattuale dei calciatori in giro per l’Europa, Ausilio e Marotta valutano colpi a parametro zero ma anche opportunità relative a giocatori con pochi anni di contratto e con il valore in evidente calo. Nelle ultime ore il club nerazzurro è stato accostato ad un giocatore molto importante per la storia recente del Milan, un affare che avrebbe a dir poco del clamoroso.

Calciomercato Inter, si valuta Gigio Donnarumma

La questione portiere tiene ancora banco in casa nerazzurra. Martinez andrà valutato in questa stagione, ma in società vogliono capire se sia pronto per essere il primo portiere di una grande squadra. Sommer è piuttosto avanti con l’età e questo potrebbe essere l’ultimo anno nella squadra nerazzurra. Poi potrebbe tornare in patria o non si escludono ulteriori repentini colpi di scena, come un clamoroso ritiro.

Tra i portieri in scadenza o con situazioni particolari c’è sicuramente Gigio Donnarumma, ex capitano del Milan e attuale estremo difensore del PSG. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2026 e tra un anno potrebbe andare via a costi abbastanza bassi. Il suo desiderio di tornare in Italia è risaputo e l’Inter potrebbe garantirgli questa possibilità, sebbene si tratti di un clamoroso sgarbo ai cugini del Milan.

Al Psg Donnarumma non ha mai espresso tutto il suo talento ed anzi ha alternato grandi parate a clamorosi errori. Inoltre il giocatore non sembra adatto al gioco di Luis Enrique dove il portiere viene spesso utilizzato per far partire l’azione con i piedi. Al momento la cessione sembra improbabile ma tra un anno le cose potrebbero cambiare e il PSG potrebbe cedere per non perdere il giocatore a zero. L’Inter ci pensa, al momento è solo un rumors ma in futuro chissà. L’affare Donnarumma non è utopia.