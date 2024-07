Milan Futuro, il colpo è da capogiro: che rinforzo per Bonera

Colpo da applausi a scena aperta per il Milan Futuro che sarà ai blocchi di partenza del campionato di Serie C: Daniele Bonera gongola

È ufficialmente iniziata la stagione 2024-25 del Milan: i rossoneri si sono ritrovati a Milanello per il tradizionale ritiro estivo agli ordini del neotecnico Paulo Fonseca. Se la questione panchina è stata risolta da tempo, non può dirsi altrettanto per il capitolo ‘attaccante’.

Su tale fronte il ‘Diavolo’ brancola ancora nel buio tanto da concentrare le energie sull’acquisto di un terzino. Il prescelto, come è noto, è Emerson Royal per il quale il club meneghino dovrebbe presto presentare una nuova offerta al Tottenham: si potrebbe chiudere per una cifra di poco superiore ai 15 milioni di euro.

Se, dunque, il futuro attaccante del Milan, l’erede di Olivier Giroud, resta un mistero, molte più certezze ci sono per il Milan Futuro, ossia la compagine rossonera U23 che sarà ai blocchi di partenza della Serie C dove non vuole recitare il ruolo della semplice comparsa a dispetto del prevedibile scotto del noviziato da pagare. Lo dimostra il rinforzo che la dirigenza rossonera potrebbe regalare a Daniele Bonera: un vero colpo da standig ovation.

Milan Futuro: proposto João Zampier, talento del Botafogo

La dirigenza del ‘Diavolo’ fa sul serio per il Milan Futuro tanto da essere impegnata nel costruire una squadra in grado di fare bella figura in un campionato storicamente difficile come quello della Serie C. Gli agenti del giovane talento del Botafogo, João Henrique Pimentel Zampier, classe 2005, hanno proposto il loro assistito a diverse squadre italiane tra cui il Milan.

Ebbene, il club rossonero è interessato al giovane talento brasiliano che non è solo un prospetto interessante per il presente, il campionato di Serie C, ma anche per il futuro. Del resto, l’investimento su João Zampier, centrocampista di qualità ma con ampi margini di crescita, è coerente con la mission del club rossonero di aggregare alla prima squadra talenti ‘fatti in casa’.

Infatti, nelle intenzioni dei vertici rossoneri il Milan Futuro deve fungere da anello di congiunzione tra la Primavera e la prima squadra visto che il limite di età a 20 anni per giocare nel campionato Primavera rappresenta un ostacolo nel percorso di crescita di quei talenti che non sono ancora pronti per imporsi ad alti livelli. Quindi, la soluzione ideale per aggirare tale ostacolo è utilizzare la Serie C come una sorta di palestra per i giovani talenti rossoneri che in tal modo farebbero il grande salto nel calcio che conta, la Serie A, senza correre il rischio di bruciarsi.