Ribaltone totale, niente cessione: resta al Milan

Il Milan ha cambiato idea su questo calciatore, che sembrava destinato a partire e lasciare il club rossonero.

In questi giorni molte squadre di Serie A ricominceranno subito la loro stagione, rimettendosi di fatto al lavoro dopo le meritate ferie estive. Si ripartirà con i raduni a ranghi ridotti, visto che tra Europei e Coppa America molti elementi sono ancora attualmente impegnati in giro per il mondo.

Da lunedì 8 luglio anche il Milan ha cominciato a ritrovarsi presso il centro sportivo di Milanello, agli ordini del nuovo allenatore Paulo Fonseca e del suo staff tecnico. Tanta curiosità sulla partenza della nuova stagione, dopo le ultime annate sotto la guida di Stefano Pioli.

Ancora non saranno presenti volti nuovi a disposizione del tecnico portoghese, visto che il mercato del Milan è a rilento e non è stato ancora finalizzato alcun colpo in entrata, se non qualche rinnovo come quello di Luka Jovic. Intanto arriva subito un annuncio piuttosto sorprendente: uno dei calciatori in rosa, considerato come un esubero in uscita, sembra aver trovato una conferma importante.

Milan, il calciatore non parte: annuncio social

Tra i possibili partenti in casa Milan – almeno secondo le indiscrezioni più recenti – vi sarebbe Alessandro Florenzi. Ovvero il laterale destro ex Roma e PSG, che ormai è divenuto un elemento portante della rosa rossonera, tra coloro che hanno vinto lo Scudetto nel 2022 in rimonta sull’Inter.

Florenzi ha lasciato Roma in concomitanza con l’arrivo di Fonseca e i due non sono mai stati in buoni rapporti. Per molti l’addio appariva scontato, ma nelle ultime ore è avvenuto un clamoroso colpo di scena.

Il calciatore, attraverso i suoi social, ha pubblicato nelle scorse ore un annuncio che smentisce i rumors di addio e anzi aprono all’inizio della nuova stagione. “Non vedo l’ora di ricominciare. Pronto a tornare a sudare con i miei compagni. Insieme passo dopo passo!” – ha scritto su Instagram il calciatore rossonero, che dunque allontana le voci di una cessione imminente.

Florenzi senza dubbio ricomincerà a lavorare con i suoi compagni a Milanello, senza alcun cambiamento in vista. Va detto che il numero 42 milanista è considerato un vero e proprio tassello centrale nello spogliatoio, un punto di riferimento d’esperienza e maturità. Vanno da ricucire forse i rapporti con Fonseca ma il terzino rossonero sta benissimo a Milano e non vede l’ora di cominciare la nuova stagione.