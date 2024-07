Scelto il sostituto di Theo Hernandez, il Milan ha le idee chiare

L’addio del laterale francese è una possibilità concreta: il Milan è convinto e ha già scelto l’erede di Theo Hernandez

Saranno settimane bollenti per il mercato rossonero. Mentre continua a tenere banco la questione attaccante, con Zirkzee apparentemente più lontano dal ‘Diavolo’, andrà chiarita un’altra spinosissima questione: quella riguardante il futuro di Theo Hernandez.

Il 26enne francese ha già chiarito che parlerà del suo destino con i dirigenti di Via Aldo Rossi al termine di Euro 2024: in tal senso, dunque, manca poco. Ma ad ogni modo le ombre e gli spettri di un doloroso addio ai colori rossoneri sono sempre presenti: il motivo è presto detto. Theo è in scadenza il 30 giugno 2026 ed i discorsi riguardanti il rinnovo contrattuale con la società di Via Aldo Rossi fino a questo momento hanno portato ad un vicolo cieco. Bisognerà dunque capire se e quanto margine di manovra vi sarà per sperare di trattenerlo, magari prolungando l’accordo e adeguando il contratto di quello che a conti fatti è uno dei laterali mancini più forti al mondo.

Ma il Milan non vuole farsi trovare impreparato, sa bene che l’interesse di grandi club può portare all’impennare delle richieste economiche del calciatore e così l’ipotesi addio è tutt’altro che sfumata. La dirigenza meneghina si sta in tal senso già muovendo su quelle che potrebbero essere le soluzioni adatte in caso di cessione del classe ’97. Un nome in particolare solleticherebbe i pensieri di Moncada, Furlani e Ibrahimovic.

L’ex Serie A per il post Theo: clamoroso Milan

Oltre al capitolo bomber e all’eventuale firma di un nuovo centrale difensivo che rimpiazzi Simon Kjaer, il Milan non può non muoversi con largo anticipo su quello che potenzialmente potrebbe essere l’erede di Theo Hernandez a partire dalla prossima stagione. Ed un ex Serie A sembra poter volare in cima alla lista dei dirigenti del ‘Diavolo’.

Si parla di Marcos Alonso che dopo l’avventura con la maglia del Barcellona è in questo momento svincolato ed in cerca di nuova sistemazione. Lo spagnolo negli ultimi tempi è stato accostato con forza sia alla Juventus che all’Inter ma adesso – in previsione di un clamoroso e costosissimo addio di Theo Hernandez – il Milan potrebbe porsi in primissima fila, garantendo all’ex Fiorentina anche un posto da titolare nello scacchiere di Paulo Fonseca. Il 33enne, dopo sei anni al Chelsea e due al Barcellona, potrebbe fare rientro in Serie A.

Un calciatore che nel nostro campionato ha già dimostrato di saperci fare, soprattutto in fase di spinta anche grazie ad un educatissimo mancino. Nel suo ultimo anno in Catalogna agli ordini di Xavi Marcos Alonso ha racimolato appena 8 presenze tra Liga e Champions League, finendo spesso e volentieri in tribuna. Adesso l’occasione rossonera che è alle porte: ma tutto dipenderà da Theo Hernandez e dalla sua voglia di continuare o meno l’avventura al Milan.