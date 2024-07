Si mette in mostra fra i grandi: con Fonseca può debuttare

In questa lunga estate sarà uno dei giovanissimi che potrà mettersi in mostra con la maglia del Milan agli ordini di Paulo Fonseca

Paulo Fonseca non avrà certo problemi a mandare in campo i giovanissimi. Come sottolineato da Zlatan Ibrahimovic, il tecnico portoghese è stato scelto anche per la sua capacità di lavorare con i ragazzini. Le sue abilità d’altronde le ha mostrate anche nell’ultima sua avventura al Lille, facendo esordire diversi calciatori provenienti dalle giovanili.

Il Milan, mai come quest’anno, lavorerà a stretto contatto con i ragazzi dell‘Under 23. Come raccontato da Ibra, il Milan Futuro e la squadra di Paulo Fonseca lavoreranno in contemporanea sui campi di Milanello e sarà poi il tecnico portoghese, in sinergia con Daniele Bonera, a individuare i ragazzi che sono pronti per allenarsi e chiaramente giocare con i grandi. In questa lunga estate, ad esempio, ci sarà la possibilità per molti di mettersi in mostra in prima squadra.

La spiegazione è semplice: la rosa a disposizione di Fonseca è infatti ridotta all’osso per via dei giocatori che hanno preso parte agli Europei e alla Copa America. Già così al primo allenamento, Fonseca ha deciso di aggregare alcuni giovani alla prima squadra. Ieri, lunedì otto luglio, tra i ragazzi che hanno lavorato con i grandi c’era chiaramente Jan-Carlo Simic. Il centrale è ormai abituato ad allenarsi con il Milan maggiore e non è stata certo una novità, così come vedere lo spagnolo Jimenez.

Milan, Liberarli stupisce in allenamento: aspettando Camarda

Gli occhi attenti dei cronisti, però, hanno notato anche la presenza di Mattia Liberali. L’esterno mancino, messosi in luce con la Nazionale Under 17 italiana, che ha vinto gli Europei di categoria, ieri ha giocato anche la partitella.

Il calciatore, che in molti hanno paragonato a Foden, non è passato inosservato. La sua qualità tecnica attrae subito l’attenzione. Il giovanissimo giocatore nonostante i soli 17 anni non ha sfigurato e in questa estate è pronto anche a giocare. Lo potrà fare viste le assenze di Christian Pulisic e Rafa Leao, oltre che di Noah Okafor. Liberali, dotato di un grande mancino, ha giocato spesso sulla destra o in posizione di trequartista, ma ieri Fonseca lo ha impiegato sulla sinistra e non ha avuto problemi, a dimostrazione della sua intelligenza calcistica.

Per l’allenatore portoghese farlo debuttare non sarebbe per nulla una sorpresa: lo ha già fatto nella sua ultima stagione al Lille con Ayyoub Bouaddi, che ha la stessa età di Liberali ed ha giocato spesso in Conference League e in campionato. I tifosi per ammirare Kevin Zeroli e Francesco Camarda, invece, dovranno aspettare. Entrambi, così come Bartesaghi, infatti, saranno impegnati con la Nazionale all’Europeo Under 19.