Sinner lo ha detto in campo: rivelazione a sorpresa

La confessione di Sinner in campo ha lasciato tutti senza parole: non sta nella pelle, farlo gli piace un sacco.

Niente da fare. Neanche Ben Shelton, che pure è uno dei tennisti più promettenti del circuito, è riuscito ad ostacolare la corsa di Jannik Sinner a Wimbledon. L’americano ha sofferto tantissimo il servizio del numero 1 al mondo e, sebbene ne abbia avuto l’occasione, non è riuscito, nel momento più cruciale del match, a gestire la pressione. L’azzurro ha annullato tutti i set point che il suo avversario ha avuto a disposizione, dimostrando, ancora una volta, di avere sangue freddo nei punti più delicati.

Per la terza volta consecutiva, quindi, ha agguantato i quarti di finale dei Championships, dando prova di essere un gigante, oramai, anche sull’erba e non solo sul cemento. Ci sono altri due tornanti, però, prima dell’eventuale traguardo che gli italiani sperano Jannik possa tagliare domenica prossima. Ad attenderlo, alla prossima “curva”, c’è la sua non più bestia nera, il gigante Daniil Medvedev. Un giocatore che ha avuto un ruolo determinante nell’ascesa al trono di Sinner, essendo stato, per lungo tempo, il rebus a capo del quale proprio non riusciva a venire.

Una volta disinnescato il russo, il campione di Sesto Pusteria è esploso una volta per tutte. Ed è stato lui, come si ricorderà, l’avversario da battere in quella memorabile finale degli Australian Open, che sappiamo essere valsa al nuovo numero 1 del mondo il primo Slam della sua carriera. Medvedev, insomma, ha fatto un po’ da spartiacque nella storia di Sinner, se vogliamo. E ora, per ovvie ragioni, affrontarlo gli piace ancor più di quanto non gli piacesse in passato.

Sinner non sta nella pelle: lo ha detto chiaramente

A dimostrazione di ciò, Sinner non sta nella pelle al pensiero di imbattersi nuovamente in quel fenomeno che lo ha fatto sì arrovellare, ma che alla fine è riuscito a battere non una, ma più volte. Non dovrà attendere molto.

S’imbatterà già ai quarti di finale di Wimbledon nell’uomo che è la cartina tornasole dei suoi progressi e della sua crescita esponenziale e questo è quello che Jannik ha detto una volta scoperto che il suo prossimo avversario sarebbe stato lui: “Non vedo l’ora di affrontare Daniil Medvedev”. Sa che sarà difficile, ha rivelato a sorpresa in campo dopo aver battuto Shelton, ma sono queste le sfide che lo caricano di più.

“Mi preparo ogni giorno per affrontare queste partite e ritrovarmi in questa posizione”, ha concluso, esprimendo nel modo più efficace la carica che gli danno match del genere. Perché in fondo sono proprio gare come quella che verrà ad aver fatto di lui il gigante che è oggi.