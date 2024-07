Trattativa bloccata: il trasferimento può saltare

Importante notizia delle ultime ore sul mercato del Milan: un affare che veniva dato per vicino alla chiusura in realtà è lontano da concretizzarsi.

Zlatan Ibrahimovic nell’ultima conferenza stampa è stato interpellato sulla campagna acquisti, ma ha ha sottolineato che è anche importante vendere. Ci sono delle cessioni che il club deve fare per avere un organico non troppo numeroso e per avere più risorse da investire.

Due giocatori che il Milan spera di cedere prima possibile sono Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, reduci da una stagione fallimentare in prestito in Premier League e rientrati alla base. In attesa di essere venduti, i due si allenano con la squadra Under 23 agli ordini di Daniele Bonera. Ma ci sono anche altri giocatori per i quali la società si aspetta offerte per la cessione.

Milan, affare in standby: le ultime notizie

Tra coloro che sono in uscita figura anche Daniel Maldini, che viene da una stagione divisa trascorsa tra Empoli e Monza. La prima parte abbastanza anonima, la seconda decisamente migliore. In Brianza ha trovato un buon feeling con Raffaele Palladino, che è riuscito a tirarne fuori il potenziale: 4 gol e un assist in 11 presenze, poi purtroppo un infortunio gli ha fatto terminare in anticipo il campionato.

In queste settimane si è parlato più volte della volontà di Adriano Galliani di confermare Maldini in biancorosso. Dei contatti ci sono stati e a un certo punto era trapelato che l’affare fosse vicino alla definizione, con pochi dettagli ancora da risolvere prima delle firme. Ma i discorsi sono rimasti in standby, perché il club brianzolo deve prima vendere.

Galliani ha addirittura rivelato che non ci sarebbe una vera negoziazione in corso per Daniel: “Siamo alle suggestioni e non a una trattativa. Vediamo, in attacco siamo in tanti, in sette per tre ruoli. Numericamente il Monza è coperto in tutti i ruoli. Abbiamo bisogno di calciatori se ne partono altri, il problema non è numerico ma di qualità“. Senza vendere, non se ne farà nulla.

L’amministratore delegato del Monza rimane comunque informato della situazione, visti gli ottimi rapporti con l’agente Giuseppe Riso. Non mancano altre richieste per il figlio d’arte. In questi giorni si è parlato di sondaggi da parte di Genoa, Fiorentina, Lazio, Roma e Atalanta. In Serie A non faticherà a trovare una sistemazione. Il Milan valuta il cartellino 8-10 milioni di euro, anche se forse dovrà accontentarsi di qualcosa in meno a causa di una scadenza contrattuale ravvicinata (giugno 2025).