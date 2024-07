Un mese per convincere Fonseca, altrimenti sarà addio: un centrocampista va via

C’è la scadenza per la permanenza al Milan: uno dei gioielli rossoneri dovrà convincere Fonseca entro un mese, altrimenti sarà addio

Il Milan ha cominciato ufficialmente la sua nuova stagione, consapevole che quanto fatto l’anno scorso non può e non deve bastare. Le ambizioni di Red Bird e di Gerry Cardinale sono note a tutti: e così il club di Via Aldo Rossi è già tra i più attivi in sede di calciomercato, anche se ufficialmente non è stato ancora annunciato nulla.

Il nodo attaccante sembra poter continuare a tenere banco da qui ad altre settimane, nonostante il neo tecnico Paulo Fonseca abbia tutta l’intenzione di avere la rosa al completo il prima possibile, al netto dei nazionali come Theo Hernandez e Maignan impegnato ad Euro 2024. A questo punto Joshua Zirkzee è solo uno dei profili che il ‘Diavolo’ sta provando a portare a Milanello.

E se per l’olandese le chances di esito positivo si assottigliano col passare delle ore, nuovi nomi appaiono sul taccuino di Furlani e Moncada. Per quel che riguarda le uscite vi è però un profilo che l’anno scorso, con Pioli, spesso e volentieri è stato tra i migliori in campo. Il centrocampista con Fonseca rischia però di essere ceduto: c’è la scadenza, poi l’allenatore portoghese deciderà il futuro del gioiello che potrebbe essere molto lontano da Milanello.

Milan, addio in mediana: decisivo Fonseca

Il suo attaccamento ai colori rossoneri gli ha dato la forza di rimanere e provare – con discreto successo – a convincere Stefano Pioli. Adesso Yacine Adli ha un’altra missione da portare a termine: rimanere al Milan, anche con il neo allenatore Paulo Fonseca alla guida del ‘Diavolo’.

Idee di calcio differenti rispetto al passato, lo ha anche ammesso Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa. È per questo che anche nella zona nevralgica del campo che il Milan potrebbe cambiare parecchio: a rischiare il posto, tra gli altri, è proprio Adli. Il 23enne francese, sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 2026, è costato poco meno di 9 milioni al ‘Diavolo’. Un esborso che, negli anni, ha pagato però poco. Solo recentemente, posizionato in mezzo al campo in cabina di regia, Adli ha mostrato qualità tecniche e visione di gioco fuori dal comune.

Ad ogni modo rimane tra i papabil addii dell’estate rossonera. È chiaro che la dirigenza meneghina abbia in mente altri profili, evidentemente più congeniali al gioco di Fonseca. Su tutti Youssouf Fofana, al quale il Milan sembra essersi avvicinato con decisione negli ultimi giorni. E quindi per Adli sarà dura, ma non impossibile, convincere il tecnico lusitano a puntare su di lui per la prossima stagione. Una stagione cominciata col ritiro a Milanello nelle scorse ore. Ed intanto che il mercato rossonero prende forma Adli – 33 apparizioni, 1 gol e 2 assist nella passata annata – proverà a tenersi stretta la casacca rossonera.