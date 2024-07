Zirkzee-Milan, nuova rivelazione sulle commissioni: la notizia fa infuriare i tifosi

Zirkzee fa ancora parlare tanto di sé: ecco l’ultima rivelazione che ha lasciato i tifosi rossoneri senza parole e perché l’affare non si farà.

Joshua Zirkzee è stato a lungo un obiettivo di mercato del Milan ma un fattore in particolare ha alla fine fatto saltare il banco e quindi l’intera operazione. Una rivelazione poi ha fatto ancora più ‘infuriare’ i tifosi e l’intero ambiente rossonero. Ecco quanto è stato ricostruito.

Il Milan – come detto – ha seguito per mesi l’attaccante del Bologna, rivelazione dell’ultimo campionato di serie A. Quando l’affare sembrava a un passo dal poter essere chiuso, però qualcosa è andato storto e il banco è saltato. Le parti non hanno trovato un accordo e il club ha dovuto cambiare obiettivi.

Nello specifico, le commissioni richieste dal suo entourage sono state ritenute eccessive dal club rossonero che comunque già per averlo avrebbe pagato un’ingente somma (40 milioni di euro della clausola rescissoria) al Bologna.

Il giornalista di ‘Give Me Sport’ Ben Jacobs, ha voluto allora ricostruire l’intera vicenda di mercato legata a Joshua Zirkzee, parlando tanto di Milan quanto di Manchester United. Ma non solo: il collega ha infatti riferito anche a quanto ammonterebbero le commissioni richieste dall’agente dell’olandese. Vediamo allora insieme l’intera ricostruzione.

Milan-Zirkzee, emergono nuovi dettagli sulla trattativa

Secondo quanto scritto da Jacobs sulle pagine di ‘Give Me Sport’, quindi: “A quanto risulta, le commissioni di cui si parla si aggirano intorno ai 10 milioni di euro. Il Milan si è rifiutato di pagare una cifra così alta. Zirkzee è perciò attualmente diventato una priorità per il Manchester United”.

La cifra è stata ritenuta decisamente eccessiva, visto che nel complessivo l’operazione sarebbe così costata circa 50 milioni di euro più l’ingaggio che poi il giocatore avrebbe percepito. I rossoneri hanno deciso di non cedere. Il Manchester United, dal canto suo, ha deciso di agire.

La cosa che ha infastidito tutti è che le commissioni sono di 10 e non di 15 milioni come inizialmente dicevano tutti e quindi sui social tanti tifosi hanno giudicato questa una spesa fattibile. I Red Devils considerano Zirkzee come una necessità per il proprio attacco. Il club inglese sta infatti dialogando con l’agente del giocatore, Kia Joorabchian.

Il Bologna attende l’offerta ufficiale con la clausola, l’agente attende che le sue richieste vengano accolte e Zirkzee si gode il sogno Europeo con l’Olanda in Germania. Il Milan ha perciò deciso di non cedere e di rinunciare, virando su altri profili: occhi puntati soprattutto su Morata e Lukaku.