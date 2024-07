Affare Gollini in porta, trattativa pronta a chiudersi

Pierluigi Gollini è pronto ad approdare in un nuovo club ed a giocarsi le sue carte: la trattativa potrebbe chiudersi a breve

Dopo un anno e mezzo vissuto a Napoli (dove si è tolto la soddisfazione di vincere uno scudetto) Pierluigi Gollini è ritornato nuovamente alla base. Gli azzurri, per il ruolo di secondo portiere, hanno in mente altri nomi: tra questi non rientra quello del nativo di Bologna. De Laurentiis non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Poco importa visto che per l’estremo difensore le offerte di certo non gli mancano.

La cosa certa è che il 29enne non rimarrà a Bergamo visto che è chiuso da due saracinesche come Carnesecchi e Musso. Il suo obiettivo, però, è quello di mettersi in mostra e di far vedere a tutti le sue qualità. Basta essere considerato il “secondo” di turno, Gollini vuole una squadra che gli permetta di giocare titolare.

In Serie A si sta facendo, sempre di più, avanti il Monza di Adriano Galliani orfano di Michele Di Gregorio passato (pochi giorni fa) ufficialmente alla Juventus. I brianzoli di Nesta, infatti, sono alla ricerca di un nuovo numero uno dopo aver salutato il classe ’97 eroe della storica promozione nel massimo campionato italiano.

Gollini, nuova chance in Serie A: Galliani lo aspetta a Monza

La pista che porta a Wojchiech Szczesny al Monza si fa sempre più complicata, anche perché sul polacco non si placa l’interesse dell’Arabia Saudita pronto a ricoprilo d’oro. I biancorossi non vogliono perdere altro tempo e sono intenzionati a bussare alla porta dell’Atalanta per chiedere informazioni sul loro portiere in uscita.

La conferma arriva direttamente dalla ‘Gazzetta dello Sport‘ che parla di un interesse concreto verso il classe ’95. Nel suo anno e mezzo a Napoli Gollini sperava di poter prendere il posto di Alex Meret come titolare. Nulla da fare per lui nonostante sia riuscito a raccogliere (in tutte le competizioni) ben 14 presenze.

Ora l’idea di fare da “secondo”, però, non gli va più. Con il Monza questo “problema” non dovrebbe affatto esserci per molti motivi. In primis perché la squadra ha bisogno (anche con una certa urgenza) di un portiere per iniziare la stagione. Senza dimenticare, soprattutto, la grande stima che Galliani ha per il portiere che ha avuto modo di affrontare in più occasioni.