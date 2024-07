Ancora una beffa in arrivo: Milan, salta un altro affare

Il calciomercato del Milan non decolla, Ibra e compagni beffati da un altro club di Serie A: sfuma l’affare

La sessione estiva di calciomercato del Milan non è iniziata nel migliore del modi. I vertici del club rossonero stanno lavorando duramente alla ricerca di calciatori che possano rinforzare la rosa a disposizione del nuovo mister Paulo Fonseca, ma dei vari profili finora individuati nessuno sembrerebbe destinato ad indossare la maglia del Diavolo.

Con l’addio Olivier Giroud, il principale obiettivo del Milan è quello di mettere le mani su un attaccante in grado di garantire la doppia cifra in campionato: in tal senso, ai vertici della lista stilata da Ibra e compagni c’era Joshua Zirkzee, il quale però lascerà l’Italia per intraprendere una nuova avventura in Premier League, tra le fila del Manchester United.

Una vera e propria beffa dopo mesi di flirt e dialoghi con l’entourage del giovane talento olandese. E le cose non vanno meglio in tema difesa, altro reparto “sensibile” della squadra lombarda: Alessandro Buongiorno è in procinto di legarsi in matrimonio all’ambizioso Napoli di Antonio Conte. Ma la serie di “rifiuti autorevoli” potrebbe non essere finita qui…

Milan, dopo Zirkzee sfuma un altro affare per l’attacco: nome e dettagli

Già. Perché, dopo aver incassato il “no” dell’attaccante ormai ex Bologna, il Milan aveva virato sullo spagnolo Alvaro Morata optando per una sorta di “usato sicuro”. Anche in questo caso, però, l’interessamento dei rossoneri non sembrerebbe aver sortito gli effetti sperati nel calciatore. Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, infatti, l’ex Juventus avrebbe scelto un’altra piazza per il prosieguo della sua carriera.

La piazza in questione è Roma, dove Morata andrebbe a colmare il vuoto importante lasciato da Romelu Lukaku (anch’egli in orbita Napoli). Un colpaccio dalla regia di Daniele De Rossi, il quale stravede per il classe ’92 madrileno e vorrebbe farne un figura importante del nuovo corso capitolino. Sempre stando alle indiscrezioni, l’affare sarebbe in dirittura di arrivo anche grazie alla volontà del calciatore di tornare in Italia, Paese nativo della sua compagna Alice Campello. Sul versante giallorosso, invece, sarebbe stata decisiva la – sempre più probabile – conferma in rosa di Dybala.

Del resto, appena qualche mese fa, prima di restare a Madrid sotto richiesta del “Cholo” Simeone, Morata parlava così: “Mi piaceva l’idea di andare a Roma e alla Roma, per giocare con Paulo (Dybala ndr) e in un club e in una città piene di passione dove si vive il calcio come in Sudamerica”.