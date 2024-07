Assalto improvviso: colpo Colombo in Serie A

Tornato al Milan dopo il prestito al Monza, Lorenzo Colombo è pronto a cambiare di nuovo maglia in Serie A nei prossimi giorni.

Nuovo trasferimento in vista per Lorenzo Colombo che, dopo un’annata non semplice a Monza, è pronto a lasciare ancora una volta Milanello e questa volta potrebbe farlo a titolo definitivo.

Arrivato a Monza lo scorso anno tra l’entusiasmo dei tifosi brianzoli, Lorenzo Colombo non è riuscito a consacrarsi definitivamente nel campionato italiano mettendo a segno solamente 4 reti con la maglia biancorossa. Adriano Galliani ha quindi deciso di non riscattare il cartellino della punta che ha fatto ritorno al Milan. I rossoneri, confermato Jovic, sono alla ricerca di un nuovo attaccante e per il classe 2002 non ci sarà spazio alla corte di Paulo Fonseca ed è destinato a cambiare ancora una volta casacca.

Calciomercato, nuova ipotesi in Serie A per Lorenzo Colombo

Lorenzo Colombo è finito nel mirino della Lazio. I biancocelesti sembrano pronti a cambiare il proprio attacco in vista della prossima stagione con Ciro Immobile che appare ad un passo dal trasferimento al Besiktas e Castellanos che piace a diverse squadre spagnole tra cui anche il Girona.

L’attaccante del Milan piace ai capitolini che lo porterebbero a Roma con la formula del trasferimento a titolo definitivo andando a ricoprire, almeno inizialmente, il ruolo di centravanti di riserva nella squadra di Baroni. Proprio il parere positivo del tecnico potrebbe dare il via all’affare con l’ex allenatore del Verona che sarebbe felice di averlo a disposizione in vista della prossima stagione avendolo allenato a Lecce e conoscendo bene le sue qualità.

Il Milan non si opporrebbe alla cessione del giovane attaccante che non è riuscito, anche per via di qualche infortunio, a dare il meglio durante la stagione vissuta con la maglia del Monza. Il prezzo del cartellino della punta è fissato intorno ai 10 milioni di euro ma non è da escludere che l’affare possa concludersi sulla base di 8 milioni. Nei prossimi giorni potrebbe esserci il primo contatto tra i club per intavolare la trattativa.

Una cessione che permetterebbe ai rossoneri di avere a disposizione ulteriore denaro per arrivare ai propri obiettivi di mercato che in questo momento rispondono ai nomi di Youssouf Fofana per il centrocampo ed Alvaro Morata per quello che concerne l’attacco. Andrà poi trovato un sostituto di Kjaer in difesa con il danese che ha salutato il Milan dopo il termine del proprio contratto lo scorso 30 giugno.