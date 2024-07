Doppia firma per smaltire la delusione: il Milan accelera

Tifoseria rossonera abbastanza agitata per un calciomercato ancora fermo: nelle prossime settimane potrebbero arrivare due firme importanti.

10 luglio, nessun nuovo acquisto da parte del Milan per la Prima Squadra maschile. Dopo tante settimane di notizie di mercato, ancora non ci sono volti nuovi a Milanello. Una situazione che ha attirato non poche critiche nei confronti della dirigenza.

I tifosi si aspettavano almeno un paio di colpi prima del raduno, ma così non è stato. Anche se è chiaro che alla squadra servano tre-quattro titolari, Zlatan Ibrahimovic ha predicato la calma e ha garantito che gli innesti arriveranno. Si tratta di avere pazienza, quindi. I milanisti ne hanno poca, vogliono vedere i fatti dopo i tanti annunci sull’esistenza di un progetto vincente e un’ultima stagione che ha generato tanta frustrazione.

Milan, due mosse importanti in cantiere

Oltre a dover pensare agli acquisti e ad alcune cessioni, il Milan ha anche dei rinnovi di contratto di cui occuparsi. Due titolari come Mike Maignan e Theo Hernandez sono in scadenza a giugno 2026 e pertanto è importante avviare delle discussioni che poi possano sfociare in trattative dall’esito positivo.

La Francia è stata eliminata in semifinale dalla Spagna, quindi i due giocatori adesso possono concentrarsi meglio sul loro futuro. Finora non è mai trapelato il loro desiderio di lasciare il Milan, però sappiamo bene che delle offerte economicamente molto ricche possono cambiare lo scenario. Offerte che, almeno per adesso, non sono arrivate. E questo può “facilitare” il compito della dirigenza rossonera.

Ibrahimovic nella prima conferenza stampa estiva aveva annunciato che entrambi sarebbero rimasti al Milan. Pochi giorni dopo Hernandez ha dichiarato che il suo futuro sarebbe stato deciso dopo l’Europeo. Zlatan ha nuovamente parlato di lui nel giorno della presentazione di mister Fonseca: “Theo è un giocatore del Milan, è molto felice qua e anche la sua famiglia sta bene. Con il nuovo allenatore potrà giocare di più come piace a lui. Il gioco sarà costruito anche su di lui, andrà molto bene e non sono preoccupato“.

La società rossonera è fiduciosa di poter arrivare a un accordo con l’ex Real Madrid. La volontà è quella di tenerlo e si farà il possibile per raggiungere un’intesa. Anche se l’obiettivo è quello di arrivare alle firme prima della fine dell’estate, non è escluso che la situazione possa protrarsi. Oggi Theo percepisce 4-4,5 milioni di euro netti annui, probabilmente servirà offrirne almeno 6 per rinnovare.

Per quanto riguarda Maignan, il suo ingaggio odierno è di 2,8 milioni netti annui: a 5,5 si potrebbe chiudere. Se per Hernandez sono arrivati più sondaggi, invece per Mike è trapelato solo l’interesse del Bayern Monaco, che lo valuta 40-50 milioni; quindi meno di quanto vorrebbe incassare il Milan da una eventuale cessione. La sensazione è che si possa arrivare a un’intesa per il suo prolungamento contrattuale.