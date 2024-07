Francia eliminata e svolta Milan: assalto per il doppio colpo

Con l’eliminazione della Francia, il calciomercato del Milan può subire un’accelerata. Possibile il doppio colpo immediato

Tutti i tifosi del Milan ieri erano incollati davanti agli schermi televisivi per guardare la Francia di Didier Deschamps, impegnata contro la Spagna. Le attenzioni erano chiaramente rivolte a Mike Maignan e Theo Hernandez, ma anche ad Olivier Giroud quando è entrato in campo.

Inevitabilmente il popolo rossonero ha sperato che fosse la nazionale transalpina a volare in finale. Era un desiderio che nasceva, chiaramente, per l’amore per i propri calciatori rossoneri, ma così non è stato. I gol di Yamal e Olmo hanno permesso alla Spagna di conquistare l’ultima partita del torneo, in cui giocheranno contro l’Olanda o l’Inghilterra. Ora l’unico calciatore rimasto del Milan è Tiijani Reijnders e stasera dunque si farà tifo per gli Orange.

Fino a qualche giorno la nazionale del centrocampista del Diavolo poteva essere motivo di interesse anche per Joshua Zirkzee, un obiettivo che come ha spiegato Zlatan Ibrahimovic rappresenta il passato. Ma il futuro bomber verosimilmente è ancora agli Europei, quell’AlvaroMorata, per il quale il Milan sta provando a chiudere in questi giorni. Con la Spagna in finale, però, ci sarà chiaramente da attendere ancora un po’, ma c’è chi ipotizza che lunedì l’ex Juventus possa addirittura sbarcare a Milano, per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto col Diavolo prima di godersi le meritate vacanze.

Milan: Rabiot e Fofana, è tempo delle scelte

Ma con l’eliminazione della Francia, almeno su un paio di trattative potremmo conoscere ben presto la verità. Proprio in casa della Nazionale di Didier Deschamps hanno giocato, infatti, due centrocampisti finiti nel mirino del Milan, che stanno cercando squadra.

Stiamo chiaramente parlando di Adrien Rabiot e Youssouf Fofana. Per l’ex Juventus è il momento di scegliere. Ha fatto aspettare la Juventus e tutte quelle squadre che hanno presentato un’offerta, tra le quali il Milan. Ha voluto pensare solo agli Europei prima di dare una risposta. Il Diavolo lo ricordiamo è pronto a garantirgli uno triennale a sette milioni di euro netti a stagione. Una proposta simile a quella dei bianconeri, che non hanno smesso di credere nella firma del centrocampista. Le insidie maggiori però arrivano dalla Premier League (Liverpool su tutte), campionato dal quale è attratto. Per quanto riguarda Fofana, invece, il Milan deve decidere se affondare il colpo o pensare ad altri obiettivi. Il Monaco valuta il giocatore sui 18-20 milioni, una cifra non certo esagerate viste le sue qualità.