Il piano di Fonseca è chiaro, rivoluzione Milan sul centravanti

Prosegue il calciomercato del Milan ancora alla ricerca di un nuovo attaccante: Paulo Fonseca ha scelto il suo nome.

“Il centravanti che ci serve dev’essere forti negli ultimi trenta metri” queste sono state le parole usate dal nuovo allenatore del Milan in occasione della sua conferenza stampa di presentazione. Il calciomercato è iniziato da più di una settimana ma Paulo Fonseca è ancora a caccia del suo nuovo bomber. Il tecnico portoghese sembra però avere le idee chiare sul profilo che cerca.

Obiettivo gonfiare la rete, dunque, per il club rossonero che proprio nelle ultime ore ha dovuto tirare una riga sul nome di Joshua Zirkzee. Il centravanti dell’Olanda, impegnato nelle semifinali di Euro 2024, quando tornerà dalla Germania lo farà solo per preparare le valigie. L’ex Bologna dalla prossima stagione sarà un nuovo attaccante del Manchester United.

Il costo delle cartellino più la commissione da pagare all’agente hanno spinto il Milan ha premere il freno e questo ha dato agli inglesi, che di economie ne hanno certamente di più, ad affondare il colpo. Niente paura, però, perché il senior advisor Zlatan Ibrahimovic ha già ammesso di aver dimenticato l’olandese e di avere pronto un altro nome.

Milan, Fonseca ha deciso: nome a sorpresa per l’attacco

Cercasi bomber di razza per il Milan che dopo l’addio di Olivier Giroud, finito il MLS, ha iniziato a scandagliare il mercato alla ricerca di un nuovo investimento. Tuttavia, il nuovo attaccante rossonero potrebbe essere già a Milanello: il nome che ha preso piede in queste ultime ore è quello del giovanissimo Francesco Camarda. Punto di riferimento delle giovanili milaniste nonché grande speranza della Nazionale.

Da quanto emerge direttamente dal quartier generale del club meneghino, Camarda sarà presto un’arma in più a disposizione di Fonseca che a partire dal 2025 potrebbe inserirlo in maniera fissa nelle rotazioni. L’obiettivo dell’ex Roma in questi primi mesi sarà perciò seguire il classe 2008 da vicino per capire come impiegarlo al meglio. A marzo saranno 17 anni per il talento di Milano che nelle giovanili ha lasciato agli avversari solo le briciole.

La sua, ovviamente, sarà una soluzione per il futuro, in vista della sessione estiva di calciomercato la società dovrà comunque pensare di consegnare nelle mani del portoghese un nuovo centravanti di razza. Tra i nomi che stuzzicano maggiormente il pubblico c’è anche quello di Romelu Lukaku. Cercato con insistenza dal Napoli ma attenzione alla pista che lo porterebbe, di nuovo, nel capoluogo meneghino.