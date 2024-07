Inserimento improvviso: Milan-Morata, affare a rischio

Il trasferimento dell’attaccante spagnolo a Milanello non è ancora scontato: oltre alla permanenza all’Atletico, è emersa un’altra opzione.

Da diversi giorni si parla del possibile arrivo di Alvaro Morata al Milan, sembra essere lui l’obiettivo numero 1 per sostituire Olivier Giroud. Anche lo spagnolo ha esperienza e potrebbe rappresentare un valore aggiunto per la squadra.

Non mancano critiche da parte di numerosi tifosi, che non sono convinti che l’ex Juventus sia una soluzione ideale per l’attacco rossonero. Anche se reduce da una buona stagione in termini realizzativi, con 21 gol e 5 assist in 48 presenze, c’è chi pensa che non rappresenti la garanzia di cui avrebbe bisogno Paulo Fonseca. Comunque, la dirigenza si è fatta avanti e sembra intenzionata a comprarlo.

Milan, nuova pretendente per Morata

Nel contratto di Morata con l’Atletico Madrid è presente una clausola di risoluzione da 13 milioni di euro, un prezzo che il Milan è disposto a pagare. Adesso si tratta di capire se il giocatore voglia davvero lasciare i Colchoneros e trasferirsi a Milano.

Il giornalista Orazio Accomando di DAZN spiega che la società rossonera sta lavorando per un contratto triennale da 6 milioni di euro netti annui, bonus inclusi. L’obiettivo è quello di chiudere nelle prossime ore, anche se Morata vorrebbe concludere l’Europeo con la Spagna prima di pensare al futuro. Le Furie Rosse hanno avuto la meglio sulla Francia e hanno ottenuto la qualificazione alla finale, in programma domenica 14 luglio all’Olympiastadion di Berlino.

Nella serata di martedì c’è stato anche un inserimento della Roma, che aveva chiesto informazioni già un mese fa. Il Milan è avanti. La squadra di Fonseca disputerà la Champions League nella prossima stagione e questo è certamente un fattore che può incidere nella scelta definitiva dell’attaccante. Da via Aldo Rossi sembra trapelare fiducia sul buon esito di questa operazione. Comunque, dal club capitolino hanno fatto la propria mossa. Vedremo che sviluppi ci saranno.

Morata ha già giocato in Italia con la Juventus, prima nel biennio 2014-2016 e poi in quello 2020-2022. Con la maglia bianconera ha totalizzato 59 gol e 39 assist in 185 presenze. Il Milan si era interessato a lui già in passato. Ad esempio nel 2017, quando era al Real Madrid e la coppia dirigenziale Fassone-Mirabelli cercava un nuovo centravanti. Non se ne fece nulla e poi il giocatore si trasferì al Chelsea per circa 66 milioni.

Prima di volare a Londra, Alvaro si espresse così sul fatto di essere nel mirino del Milan: “Difficile che possa tornare in Serie A, in Italia la mia squadra è la Juventus“. Sono parole di sette anni fa, quindi non è detto che rimanga “fedele” alla Juve oggi. Presto sapremo se il capitano della Spagna tornerà o no in Italia.