L’incastro è completo, via libera per Morata al Milan

Alvaro Morata si avvicina a piccoli passi al Milan. L’attaccante spagnolo è ormai il prescelto per rafforzare l’attacco di Paulo Fonseca

E’ Alvaro Morata il prescelto. Il Milan è in pressing sull’attaccante spagnolo per convincerlo ad accettare il rossonero. I prossimi giorni, inevitabilmente, saranno quelli della svolta, quelli del dentro o fuori.

D’altronde per il Diavolo è tutto apparecchiato: per strappare il giocatore all’Atletico Madrid basta versare i 13 milioni di euro della clausola rescissoria e corrispondere al centravanti un ricco stipendio in linea con i big della squadra. Alvaro Morata, che anche ieri ha dimostrato di essere un perno fondamentale dello scacchiere delle Furie Rosse, può accontentarsi di uno stipendio da 4,5/5 milioni di euro netti a stagione per 3/4 anni. L’accordo tra le parti non è dunque lontano, ma serve il sì definitivo di Morata, che può arrivare in prossimità della chiusura degli Europei. C’è chi sostiene che il calciatore ex Juventus possa essere a Milano già lunedì, per svolgere le visite mediche di rito, firmare il contratto con il Diavolo, prima chiaramente di partire per le meritate vacanze.

Calciomercato, Morata al Milan: via all’effetto domino

L’arrivo di Alvaro Morata regalerebbe a Paulo Fonseca quell’attaccante che serve al Milan per colmare il vuoto lasciato da Olivier Giroud e darebbe il via ad un vero e proprio effetto domino, che avrebbe conseguenze con un altro obiettivo del Diavolo, considerato oggi solo un piano B. Stiamo chiaramente parlando di Romelu Lukaku, ma andiamo con ordine.

E’ chiaro che l’Atletico Madrid, con la partenza del centravanti titolare della Nazionale spagnola, dovrà portarsi a casa un nuovo attaccante e il nome caldo delle ultime ore è quello di Kolo Muani. Il francese, autore del gol del momentaneo vantaggio contro le Furie Rosse agli Europei in Germania, è il prescelto di Diego Simeone. Il Psg alla giusta offerta non avrebbe problemi a liberarsi del calciatore, anche perché il sostituto è stato già individuato, quel Victor Osimhen che non vede l’ora di lasciare Napoli.

Al momento non sono arrivate offerte sotto al Vesuvio, ma gli azzurri sono pronti a liberarlo se qualcuno si avvicinerà al valore della clausola, da circa 130 milioni di euro. A qualcosa meno di 100 milioni, dunque, il nigeriano può trasferirsi ai piedi della Torre Eiffel, permettendo a Romelu Lukaku di sbarcare a Napoli e di riabbracciare Antonio Conte, che lo sta aspettando da giorni.