Mazzata tremenda, lascia il Milan per la Serie C

Il Milan si gode lo sbarco in panchina di Fonseca. Via alla rivoluzione: un giocatore rossonero verso la serie C. Nessun dubbio a riguardo.

Ha ufficialmente preso il via l’era Paulo Fonseca al Milan. Nelle scorse si è infatti tenuta la conferenza stampa di presentazione del tecnico lusitano, individuato dal management al termine di un casting durato diverse settimane. L’allenatore, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha spiegato di ritenere plausibile l’impiego in prima squadra dei tanti giovani prodotti dalla cantera rossonera. L’incontro, inoltre, ha rappresentato l’occasione per parlare di mercato e fare il punto sui giocatori che non verranno inclusi nel nuovo progetto tecnico.

Per quanto riguarda le operazioni in entrata, ha subito un’accelerazione la trattativa riguardante Alvaro Morata. Lo spagnolo infatti, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni de ‘El Mundo’, si è detto frustrato a causa delle critiche ricevute in patria e non ha escluso un possibile addio all’Atletico Madrid. La dirigenza rossonera si è fatta avanti, mettendo sul piatto un triennale da 4 milioni netti all’anno e un ruolo di protagonista assoluto nello scacchiere tattico di Fonseca.

Per strapparlo ai ‘Colchoneros’, inoltre, verrà attivata la clausola rescissoria da 12 milioni. La pista risulta quanto mai calda: manca soltanto il via libera da parte del 31enne. A fargli posto in rosa sarà Divock Origi, rientrato alla base dopo la deludente esperienza vissuta in prestito al Nottingham Forest. Il belga, in particolare, ha siglato appena un gol in 22 presenze complessive. Un bottino misero, che è costata al 29enne la convocazione agli Europei e, soprattutto, la conferma tra le fila dei ‘Reds’.

I quali infatti, alla luce del rendimento da lui offerto in campo, hanno preferito non esercitare il diritto di riscatto fissato a 5.5 milioni rispedendolo così al Milan. Il club, in questi giorni, si è messo alla ricerca di un possibile acquirente ma, almeno finora, la caccia non ha prodotto i risultati sperati.

Milan, un rossonero verso la Serie C: lo scenario

Per lui si sono fatte avanti alcune squadre turche ma l’alto stipendio percepito dall’ex Liverpool (4 milioni) ha fatto finire le varie trattative su un binario morto. Il Milan, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di riaccoglierlo. Origi, salvo cambiamenti dell’ultima ora, verrà quindi aggregato alla squadra Milan Futuro che debutterà quest’anno in Serie C. Ad annunciarlo è stato Zlatan Ibrahimovic, intervenuto alla conferenza di presentazione di Fonseca.

Lo stesso destino attende poi un altro giocatore di proprietà che ha disputato l’ultima stagione altrove. Parliamo di Fode Ballo-Tourè, utilizzato appena 6 volte dal Fulham in Premier League. Il Milan ha deciso: i due non giocheranno più in Serie A con indosso la maglia rossonera.