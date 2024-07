@ML – Accordo con Fofana, cosa manca per chiudere: i dettagli

Le ultime notizie legate al giocatore che può vestire la maglia rossonera, rafforzando la rosa a disposizione di Paulo Fonseca

Non è ancora decollato il calciomercato del Milan. Dalle parti di via Aldo Rossi, nella sede del club, si respira comunque ottimismo e c’è la convinzione che il primo colpo è davvero vicino. Verosimilmente l’affare che andrà in porto subito è quello legato all’attaccante.

C’è la speranza e la convinzione che si stanno facendo le cose per bene per arrivare ad Alvaro Morata. E’ così tutto apparecchiato, con il Diavolo pronto a versare nelle casse dell’Atletico Madrid i 13 milioni di euro della clausola rescissoria e a corrispondere al giocatore uno stipendio da 4,5/5 milioni di euro netti a stagione per almeno tre anni. Sì aspetta il via libera definitivo dello spagnolo: una risposta è attesa in prossimità della conclusione degli Europei, ma come detto, si respira ottimismo con Zlatan Ibrahimovic e Paulo Fonseca che hanno offerto garanzie al giocatore.

Milan-Fofana, il punto sulla trattativa

Ma il centravanti non sarà l’unico colpo che metterà a segno il Milan nei prossimi giorni. Il club rossonero – come più volte detto – vuole mettere le mani anche su un centrocampista, abile a dare una mano alla fase difensiva. Serve un giocatore che dia equilibrio nelle due fase e il nome cerchiato in rosso è quello di Youssouf Fofana. Con l’eliminazione della Francia, la trattativa può subire un’accelerata nelle prossime ore.

Tra il Milan e il calciatore non ci sono particolari problemi, con il Diavolo pronto a garantirgli uno stipendio da circa 3/4 milioni di euro netti a stagione. L’ostacolo è rappresentato dalla valutazione del centrocampista, anche se gli intermediari che stanno curando l’operazione per il club rossonero sono convinti che l’affare possa andare in porto per una cifra vicina ai venti milioni di euro.

Dall’Inghilterra, però, giunge notizia del rifiuto da parte del Monaco di una proposta da 30 milioni di euro arrivata dalla Premier League e più precisamente dal Nottingham Forest (ne scrive Romano). Un’offerta quelle del club inglese che non hai mai scaldato Fofana che aspira a giocare in un club più ambizioso per fare il salto di qualità. Nei prossimi giorni la trattativa tra il Milan e il Monaco è destinata ad entrare nel vivo, con i monegaschi che non possono tirar così tanto la corda visto il contratto in scadenza fra meno di un anno, il 30 giugno 2025. Il Diavolo, però, deve dimostrare di volere davvero il centrocampista, presentando un’offerta convincente.