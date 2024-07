Occasione sul mercato, il bomber ex Inter è svincolato

Occasione di mercato per il Milan: l’ex Inter rescinde il contratto e adesso è svincolato, opportunità a parametro zero per completare l’attacco

Il Milan ha appena presentato il nuovo allenatore Paulo Fonseca e si prepara ad iniziare un nuovo percorso sportivo dopo il quinquennio di Stefano Pioli.

Inizia un nuovo capitolo per il ‘Diavolo’ e Paulo Fonseca avrà il compito di portarlo a compimento, cercando di essere competitivo in Italia e in Europa. Certamente, però, serviranno dei rinforzi in alcune zone di campo. Emerson Royal resta un obiettivo concreto per la fascia destra, Joshua Zirkzee è il primo nome per l’attacco ma è ormai sfumato. L’olandese del Bologna, infatti, sembra ormai ad un passo dal trasferimento in Premier League, al Manchester United. L’alternativa resta Alvaro Morata e in questo senso Ibrahimovic potrebbe mettere la buona parola per convincerlo ad accettare. Lo spagnolo, impegnato nel penultimo atto dell’Europeo contro la Francia, deciderà il suo futuro al termine di Euro2024 ma non sembra intenzionato a lasciare l’Atletico Madrid.

Milan, occasione a parametro zero: è l’ex Inter Keita Balde

Resta viva l’opzione Romelu Lukaku, al momento meno quotata di altre. La dirigenza rossonera dovrà necessariamente sostituire Olivier Giroud, quindi è certo che un attaccante arriverà. Allo stesso tempo, però, non sono da sottovalutare le occasioni a parametro zero che potrebbero presentarsi nel corso della sessione estiva.

In questo ha continuato a fare scuola l’Inter con Beppe Marotta e Piero Ausilio che già qualche mese fa hanno bloccato Taremi e Zielinski, in scadenza rispettivamente con Porto e Napoli e si sono assicurati due rinforzi di grande valore a parametro zero. Anche il Milan vorrà tentare questa strada e in questo senso proprio un ex Inter potrebbe andare a completare il reparto offensivo a disposizione di Fonseca.

Si tratta di Keita Baldé. Il classe ’95 spagnolo naturalizzato senegalese ha concluso con un accordo consensuale la sua avventura allo Spartak Mosca. L’ex Inter e Lazio ha lasciato il club russo ed è pronto a rimettersi in gioco dopo le diverse esperienze vissute negli ultimi anni tra Monaco, Sampdoria, Cagliari, Spartak ed Espanyol. Le ultime esperienze sono state sicuramente meno brillanti di quelle italiane dove aveva collezionato 7 gol alla Samp e 3 in Sardegna. La sua miglior stagione per rendimento e numeri però resta quella 2016/17 quando alla Lazio collezionò 16 gol e 4 assist in 31 presenze. Keita però ha 29 anni e quindi non è ancora così “vecchio” calcisticamente, di conseguenza il Milan potrebbe pensare di inserirlo come quarto-quinto slot per completare il proprio reparto offensivo. Magari al posto di Colombo che verrebbe nuovamente girato in prestito.