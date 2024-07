Ritorno al passato: la “nuova” vita di Kalulu con Fonseca

Questa potrebbe essere una stagione di rilancio per Kalulu, l’arrivo di mister Fonseca potrebbe aiutare anche lui.

L’ultimo anno è stato davvero difficile per Pierre Kalulu, alle prese con degli infortuni che gli hanno impedito di dare il contributo che avrebbe voluto dare. Ben 39 partite saltate e solo 11 presenze collezionate.

A metà settembre 2023 ha accusato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Tornato in campo il 22 ottobre contro la Juventus e poi titolare il 25 contro il PSG, si è nuovamente infortunato a Napoli il 29. Allo stadio Diego Armando Maradona c’è stata la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro. Ha dovuto affrontare un’operazione chirurgica in Finlandia e i tempi di recupero furono stabiliti in quattro mesi.

È tornato disponibile verso fine febbraio, ha collezionato tre presenze e il 18 marzo il club ha annunciato che contro il Verona il francese ha accusato un trauma distorsivo del ginocchio destro con distrazione del legamento collaterale mediale. Dopo un trattamento conservativo, il 5 maggio si è rivisto in campo per Milan-Genoa 3-3, partita della quartultima giornata di campionato.

Milan, dove giocherà Kalulu con Fonseca

Sicuramente Kalulu spera di avere un’annata molto migliore dal punto di vista fisico. È un giocatore che se sta bene può rappresentare una risorsa preziosa per Fonseca.

Il 24enne francese è un difensore duttile tatticamente, visto che può giocare sia da centrale sia da terzino destro. In caso di passaggio a una difesa a tre, può tranquillamente agire come “braccetto” destro. Non dovrebbe avere problemi a trovare spazio con il nuovo mister, che nella conferenza stampa di presentazione ha esaltato proprio la sua capacità di giocare in posizioni diverse. E utilizzarlo da terzino potrebbe essere un’ottima soluzione per la sua idea di calcio.

Fonseca si è così espresso in merito: “Se abbiamo un terzino molto forte offensivamente come Theo, a destra non posso averne uno uguale, magari possiamo giocare con un terzino più bloccato oppure uno più avanzato in base al tipo di strategia e di struttura che vogliamo per ogni partita. La cosa positiva è avere soluzioni per le diverse situazioni”.

Nell’ottica di avere un terzino meno offensivo, Kalulu sarebbe perfetto. Si tratta di un giocatore bravo soprattutto nella prima metà campo e può garantire il giusto equilibrio. Sa anche spingersi in avanti quando necessario, anche se magari non è il suo forte. Fonseca dovrà studiarlo bene e capire come impiegarlo al meglio. Il francese era arrivato da Lione proprio come terzino, anche se poi era esploso da centrale. Vedremo come il mister deciderà di sfruttarlo.