Asse Milan-Atalanta, i rossoneri provano il colpo

I tifosi del Milan sono ancora in attesa del primo colpo del mercato estivo e intanto la dirigenza bussa alla porta dell’Atalanta.

Continua la sessione estiva di calciomercato che fino ad ora in casa Milan è stata abbastanza bloccata. La società di via Aldo Rossi fino a questo punto dell’estate ha infatti preferito procedere con cautela e pianificare tutto quanto al meglio delle possibilità visto anche il cambio di guida tecnica. Dopo l’avvicendamento in panchina tra Stefano Pioli e Paulo Fonseca, infatti, il club rossonero ha voluto organizzare con il nuovo allenatore quello che è il programma della prossima stagione e della rosa.

I tifosi però continuano a chiedere a gran voce qualche acquisto, rivali come Inter e Juventus si rinforzano con acquisti di spessore mentre il club rossonero rimane ancora fermo. Una delle priorità in casa rossonera è senza dubbio quella di trovare un nuovo centravanti visto che ad Olivier Giroud è scaduto il contratto ed è volta a Los Angeles.

Zirkzee è sfumato, si punta ora Morata. Oltre all’attaccante però il Milan deve investire in altri ruoli e tra questi si monitorano vari nomi per il ruolo di terzino destro.

Il Milan cerca un nuovo terzino destro: occhi in serie A

Nell’ultima stagione il Milan ha prettamente utilizzato come terzini destri Davide Calabria e Alessandro Florenzi. In rosa attualmente oltre a loro due c’è anche il giovane Filippo Terracciano prelevato a gennaio dal Verona, ma nessuno sembra dare le opportune garanzie. Florenzi, nonostante le smentite di rito, potrebbe partire e in società valutano vari nomi per sostituirlo.

In casa Milan tra i nomi monitorati per il nuovo terzino destro titolare c’è senza dubbio Emerson Royal. Il brasiliano del Tottenham ha però costi piuttosto elevati e al momento c’è una situazione di stallo con il Tottenham, club proprietario del suo cartellino. I rossoneri puntano soprattutto ad un prestito, anche oneroso, con diritto di riscatto.

Il nome nuovo che piace alla dirigenza del Diavolo è quello di Davide Zappacosta, giocatore di qualità e grande esperienza che oggi è di proprietà dell’Atalanta.

Come alternativa ad Emerson Royal il nome dell’ex Roma e Chelsea convince ed ha costi tutt’altro che alti. Emerson Royal è in pole, ma come seconda opzione il Milan potrebbe quindi fare ancora affari con la Dea dopo la cessione di De Ketelaere e puntare tutto sul laterale nerazzurro.