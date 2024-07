Asse Milan-Napoli: lo vuole Conte, idea scambio

Le ultime notizie legate al calciomercato del Milan. Possibile uno scambio con il Napoli: un’idea che piace davvero a tutti

Il primo colpo del calciomercato del Milan sarà quasi certamente il centravanti. L’arrivo del nuovo numero nove è la priorità in via Aldo Rossi. Archiviato il capitolo Joshua Zirkzee, il Diavolo sta provando a chiudere per Alvaro Morata.

Un affare che può avere la sua fumata bianca già nei prossimi giorni, magari tra lunedì e martedì. Una volta finito l’Europeo, i club rossonero si augura di ricevere l’ok definitivo dallo spagnolo. Non ci resta, dunque, che attendere per capire se il Milan riuscirà davvero a prendere Morata o se dovrà ancora una volta cambiare obiettivo. Per il capitano delle Furie Rosse, il Diavolo verserà nelle casse dell’Atletico Madrid i 13 milioni di euro della clausola rescissoria e gli garantirà uno stipendio importante da circa cinque milioni di euro netti per almeno tre stagioni.

Ma Alvaro Morata potrebbe non essere l’unico nuovo attaccante a varcare i cancelli di Milanello in questa lunga e calda estate. Al momento il Milan ha in rosa Luka Jovic, ma il serbo è visto come un jolly, un calciatore capace di cambiare il corso della partita, entrando dalla panchina. Lo ha dimostrato in maglia rossonera, ma anche giocando gli ultimi Europei con la Serbia.

Calciomercato Milan, ecco Raspadori dal Napoli: arriva con lo scambio

Non è un caso che in questi giorni si stia parlando anche di Memphis Depay. L’olandese piace tanto, ma non è un’idea di questi giorni. E’ una pista che si può scaldare a metà agosto. Attenzione, però, ad altre ipotesi.

In settimana si è anche parlato di Albert Gudmundsson, che tanto bene, ha fatto con la maglia del Genoa. Appare chiaro, dunque, che il Diavolo stia cercando un attaccante mobile, che sappia fare anche la seconda punta. Un profilo che sembra corrispondere alla perfezione è quello di Giacomo Raspadori. L’attaccante è reduce da una stagione complicata al Napoli e al Milan potrebbe trovare nuove motivazioni per rilanciarsi. Chissà dunque che non si creino i presupposti per una trattativa, magari attraverso uno scambio. Il Diavolo, d’altronde, ha in rosa un calciatore che tanto piace ad Antonio Conte. Stiamo parlando di Yunus Musah, che non ha fatto benissimo in rossonero, ma ha tutto quel che serve per diventare un ottimo centrocampista. La sua valutazione, poi, non è così diversa da quella di Raspadori.