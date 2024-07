Comunicato ufficiale e Ferrari tradita: tifosi di stucco

L’annuncio ufficiale è una stangata per i tifosi della Ferrari, si tratta di un vero e proprio tradimento: ecco cosa è successo

È iniziata l’estate e il mondo della Formula 1 è diventato bollente non solo per le temperature in rapido aumento: come di consueto, infatti, l’estate è anche la stagione in cui molti team cominciano a lavorare in ottica futura, infuocando il già caldissimo clima che si percepisce normalmente all’interno del paddock. È il caso della vicenda di mercato registratasi nelle ultime ore con protagonista la Ferrari.

Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando il Cavallino Rampante ha emanato una nota ufficiale in cui si annunciava la separazione con una figura storica. Una figura che militava a Maranello da quasi un ventennio: l’ormai ex Direttore Tecnico Area Chassis, Enrico Cardile.

“La Scuderia Ferrari HP comunica che Enrico Cardile lascia l’azienda e con essa la posizione di Direttore Tecnico Area Chassis.L’ingegnere, in Ferrari da quasi due decenni, ha presentato le sue dimissioni e pertanto, con effetto immediato, l’Area Chassis viene affidata ad interim al Team Principal, Frederic Vasseur. A Enrico Cardile il ringraziamento da parte di tutta la Scuderia Ferrari HP per i tanti anni di costante impegno“, si legge sul sito della Rossa.

Lascia la Ferrari per legarsi a un team rivale: clamoroso tradimento in F1

La notizia è stata accolta dai tifosi della Ferrari non con grandissimo piacere. Ma poi la loro attenzione – e quella degli appassionati di Formula 1 in generale – si è principalmente concentrata sull’erede di Cardile, con la convinzione che potesse essere l’ambitissimo Adrian Newey, genio dell’aerodinamica in uscita dalla Red Bull. Tutti attendevano un annuncio a tal riguardo, o almeno un indizio da parte dei vertici della Rossa. Sennonché, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata un’altra ufficialità che ha lasciato i ferraristi a bocca aperta…

A poche ore dal divorzio con la Ferrari, infatti, Cardile ha deciso di legarsi in matrimonio ad una diretta rivale del Cavallino rendendosi autore di un dolorosissimo ‘tradimento’. La squadra in questione è l’ambiziosa Aston Martin guidata dal magnate canadese Lawrence Stroll, il quale non ci ha pensato due volte a ‘scippare’ il bravo tecnico alla concorrenza.

“L’Aston Martin Aramco Formula One Team ha annunciato oggi che Enrico Cardile sarà il nuovo Chief Technical Officer della F1, mentre il team prosegue il suo viaggio e la sua ambizione di lottare per le vittorie in gara e i titoli del campionato del mondo. Enrico Cardile entrerà a far parte del team nel 2025 in qualità di Direttore Tecnico della F1, ricoprendo un nuovo ruolo che rafforzerà ulteriormente il gruppo tecnico senior della scuderia con sede a Silverstone”, recita il comunicato della casa con sede a Silverstone.

Staremo a vedere come si evolveranno gli scenari nei prossimi giorni. Intanto, certo è che i tifosi della Ferrari, adesso, si aspettano che il team principal Frederic Vasseur piazzi un colpo da novanta in grado di far dimenticare l’ottimo ingegnere aretino. D’altronde, perché privarsene – e regalarlo alla concorrenza – senza avere un sostituto all’altezza (che ovviamente non può essere lo stesso Vasseu)?