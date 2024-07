Fonseca e Ibrahimovic guidano la rivoluzione: cambia tutto a Milanello

Nella nuova stagione il Milan è pronto ad attuare alcuni cambiamenti importanti: in queste ore sono emersi dei dettagli interessanti.

L’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera porterà diverse novità. Nella conferenza stampa di presentazione il mister ha spiegato le sue idee di calcio e ha fatto intendere che si prenderà una strada diversa rispetto a quella vista con Stefano Pioli nella scorsa stagione.

Il portoghese ha spiegato che vuole una squadra dominante e in grado di esercitare un grande pressing, senza perdere equilibrio e prestando grande attenzione anche a quella fase difensiva nell’ultima annata è stata problematica. Il Diavolo ha subito troppe occasioni pericolose e troppi gol, il nuoto tecnico lavorerà intensamente per cambiare in modo drastico le cose. Causa Europeo e Copa America non ha tutti gli effettivi subito a disposizione, però conta di riuscire a trasmettere rapidamente i suoi concetti.

Milan, Fonseca e Ibra cambiano

Ovviamente, Fonseca porta con sé il suo staff e sarà interessante vedere come si lavorerà in termini di preparazione fisica, altro tasto dolente nella scorsa stagione. E per ridurre gli infortuni muscolari sono stati applicati cambiamenti anche allo staff medico. Lo ha annunciato Ibrahimovic. Il Milan non può più permettersi la raffica di calciatori infortunati che abbiamo visto nella gestione Pioli.

Con Fonseca ci sarà anche un maggiore utilizzo delle doppie sedute di allenamento: sono previste in sei dei primi dodici giorni di preparazione, considerando che la domenica è di riposo. Già dal primo giorno si è visto quanto per il portoghese sia importante lavorare con il pallone e mettere intensità durante il lavoro. La squadra deve abituarsi a giocare a ritmi elevati.

Un’altra novità interessante è stata rivelata da Sky Sport, precisamente dall’inviato Peppe Di Stefano: “È stata costruita una impalcatura alta circa 3 metri, a cui verranno aggiunti dei teloni, attorno a tutti i campi per rendere Milanello più off limits. I campi saranno chiusi e blindati. Probabilmente per permettere di lavorare meglio lontano da occhi indiscreti. È una cosa che ha voluto Ibrahimovic, che già dalla scorsa stagione aveva questa idea di costruire dei recinti attorno a tutti i campi. Anche il cancello di ingresso è stato blindato“.

Nel recente passato sono trapelate troppe notizie su come avrebbe giocato il Milan, quindi la dirigenza vuole provare a tutelarsi un po’. Vedremo se funzionerà o se comunque filtreranno news, il che vorrebbe dire che c’è una “talpa”…