Fonseca già trema, in caso di esonero è pronto il grande ex

Il Milan riparte da Paulo Fonseca, ma si pensa già al possibile erede del portoghese in caso di flop: rischio esonero e ritorno dell’ex

Iniziata la stagione del nuovo Milan, con i primi allenamenti a Milanello agli ordini di Paulo Fonseca. Rossoneri logicamente a ranghi ridotti, per le ovvie assenze dei giocatori impegnati a Euro 2024 e in Coppa America, ma anche per via di un mercato che non è ancora decollato.

Sono questi i motivi che hanno portato la Curva Sud a disertare il classico saluto di inizio raduno alla squadra. Nel comunicato reso noto attraverso i social, la tifoseria organizzata milanista ha comunque voluto ribadire l’incoraggiamento al tecnico nuovo arrivato e la fiducia nell’operato della società. Anche se il Milan sarà subito chiamato a dare risposte importanti.

Le ambizioni dei rossoneri per la prossima stagione e per quelle a venire sono state dichiarate, ma occorreranno i fatti a supporto delle tesi. Per un Milan davvero competitivo in Italia e in Europa, tutti dovranno dare il massimo. La società con importanti innesti di mercato e staff tecnico e giocatori con prestazioni di alto livello.

Milan, Allegri per il dopo Fonseca: la pista clamorosa

C’è curiosità, in effetti, per capire quale sarà l’impatto di Fonseca con il Milan. Ottimo allenatore, anche di esperienza internazionale, senza dubbio, ma c’è già chi si chiede, tra gli addetti ai lavori e i tifosi, se è davvero l’ideale per vincere. E così, si fa già largo una ipotesi clamorosa, legata a un possibile esonero.

Se i risultati non dovessero essere all’altezza delle aspettative, Fonseca potrebbe rischiare l’addio già dopo poco tempo. E il suo posto potrebbe essere preso da Massimiliano Allegri. Sono passati oltre dieci anni dal ciclo in rossonero del livornese. Che però potrebbe essere la figura individuata come ideale dalla società, nel caso in cui le cose con Fonseca non andassero per il meglio.

Non una vera e propria pista di mercato, ma una suggestione portata avanti dal giornalista Mirko Nicolino, che sul canale Youtube di Calciomercato.it, nella trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’, ha spiegato: “E’ una mia percezione, ma il Milan potrebbe andare su Allegri se il rendimento di Fonseca non fosse positivo“. Vedremo che cosa accadrà nella prima parte della stagione e se ci sarà, a sorpresa, spazio per un clamoroso ritorno tra le fila del Diavolo.