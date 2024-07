Ibrahimovic oscura Milanello: arrivano i teloni (VIDEO)

La voglia di incidere non manca a Ibrahimovic, che ha voluto apportare un cambiamento importante anche al centro sportivo di Milanello.

Nelle prime conferenze stampa della nuova stagione è stato Zlatan Ibrahimovic a metterci la faccia, sia come rappresentante di RedBird che del Milan. Ha spiegato i piani della proprietà e del club, cercando di farsi “garante” agli occhi di una tifoseria in cui non manca lo scetticismo.

Lo svedese ha garantito che i rinforzi necessari per avere una squadra vincente arriveranno e che Paulo Fonseca è l’allenatore giusto per vincere. Inoltre, ha annunciato dei cambiamenti importanti, uno su tutti quello che riguarda lo staff medico. Sono stati troppi gli infortuni muscolari capitati nella scorsa stagione (e non solo), pertanto era fondamentale porvi rimedio. Vedremo se la situazione cambierà drasticamente.

Milan, centro sportivo “blindato”: la novità

Tra le cose che cambiano con la nuova stagione è anche Milanello, che sarà più off limits. I campi saranno tutti recintati e coperti con dei teloni che consentiranno alla squadra di lavorare lontano da occhi indiscreti. Anche il cancello d’entrata del centro sportivo è stato blindato. Proprio Ibrahimovic ha premuto affinché si andasse in questa direzione.

Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport a Milanello, ha spiegato che i teloni sono arrivati stamattina e sono stati via via montati sulle reti che delimitano il centro di allenamento rossonero: “Si parte dal campo esterno – ha raccontato – quello che di solito è alle mie spalle durante i collegamenti durante la stagione. Questo è il campo in cui lavorerà il progetto Milan Futuro“.

Ibrahimovic ritiene che sia importante avere una maggiore privacy a Milanello, dal quale a volte sono trapelate delle notizie di troppo nelle scorse stagioni. Blindare il training center è uno dei vari dettagli sui quali lo svedese ha deciso di intervenire. Dopo l’acquisto dei teloni, ovviamente i tifosi sperano che arrivino anche acquisti in termini di calciatori.

Com’è noto, il club dovrebbe mettere a segno almeno quattro colpi: un difensore centrale, un terzino destro, un centrocampista e un attaccante. Per la fascia destra difensiva sembra essere Emerson Royal del Tottenham il primo obiettivo, mentre al centro si fa sempre più forte la candidatura di Strahinja Pavlovic del Red Bull Salisburgo. A centrocampo la prima scelta è Youssouf Fofana del Monaco, in attacco Alvaro Morata dell’Atletico Madrid. Ovviamente, non bisogna mai escludere sorprese. Fino a fine agosto c’è tempo per fare mercato, anche se sarebbe utile dare a Fonseca prima possibile i nuovi giocatori.