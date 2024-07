Il ribaltone è servito: stop alla cessione, Fonseca lo tiene

Un clamoroso colpo di scena in arrivo a Milanello: l’addio non è più così scontato, ora mister Fonseca può decidere di tenersi il gioiello

La nuova era targata Paulo Fonseca è appena cominciata. Il Milan riparte da dove aveva lasciato, con un nuovo tecnico in panchina e la voglia di tornare protagonista dopo un’annata decisamente sottotono. A tenere alta l’attenzione in casa rossonera è però, ancora una volta, il calciomercato.

Un’estate rossonera fatta di ribaltoni e cambi di programma, di sorprese sia per quel che concerne gli acquisti che le cessioni. E così ormai sfumato del tutto Joshua Zirkzee, il ‘Diavolo’ si prepara ad accogliere Alvaro Morata. Sarà il 31enne madrileno, salvo colpi di scena, l’erede di Olivier Giroud al centro dell’attacco rossonero. Non è però da escludere che una seconda operazione possa venire concretizzata, affiancando a Morata un altro attaccante: magari Tammy Abraham, profilo venuto a galla al pari di Lukaku qualche settimana fa.

Ad ogni modo il reparto avanzato rimane la priorità ma non è la sola zona del campo dove Moncada e Furlani interverranno in maniera corposa. In difesa urge la firma di un centrale di livello internazionale che rimpiazzi Kjaer mentre la trattativa con il Tottenham per Emerson Royal va avanti e la dirigenza rossonera spera di poter chiudere il prima possibile: al momento la forbice tra domanda ed offerta è abbastanza ampia.

Il capitolo cessioni non andrà assolutamente trascurato perché è dagli addii che buona parte del tesoretto del club di Cardinale verrà reinvestito su nuovi volti. Al di là dei diversi esuberi che non rientrano nei piani di Fonseca, c’è un caso in particolare che potrebbe sovvertire ogni pronostico. Pareva destinato a fare le valigie con una facilità disarmante ed invece l’allenatore portoghese potrebbe puntarvi: ecco di chi si tratta.

Sorpresa Milan: niente addio, ora può restare

Ha giocato l’ultima stagione a Bologna dove, il più delle volte, è risultato influente alla causa rossoblù. La storica qualificazione alla prossima Champions League e poi il mancato riscatto. Il presente di Alexis Saelemaekers si chiama, nuovamente, Milan.

E non è affatto da escludere che il jolly belga, vista la rivoluzione attuata con l’arrivo di Paulo Fonseca, possa rivelarsi una pedina preziosa anche per l’allenatore lusitano che ha tutta l’intenzione di valutarlo nel ritiro estivo, schierandolo lì dove ve ne fosse bisogno. Il Milan, che puntava a cedere l’ex Anderlecht per fare cassa in previsione dei nuovi arrivi, potrebbe decidere – soprattutto se dovessero mancare le offerte giuste – di tenerlo e provare a puntarvi nel corso della stagione. Saranno quindi settimane caldissime per il 25enne il cui contratto con il ‘Diavolo’ scadrà tra due anni.

Saelemaekers ha sempre mostrato attaccamento ai colori rossoneri, un dettaglio che non passerà di certo inosservato in vista di una sua eventuale permanenza agli ordini di mister Fonseca. Nella sua prima ed unica stagione con la maglia del Bologna ha collezionato tra Serie A e Coppa Italia 32 apparizioni con 4 gol e 3 assist vincenti all’attivo: un bottino che non è bastato per la riconferma. E ora il suo futuro può tornare ad essere a tinte rossonere.