La grande promessa dell’Inter passa al Milan, preso a parametro zero

Il Milan ha chiuso un colpo improvviso sul calciomercato: è arrivata la grande promessa dell’Inter, i tifosi sono rimasti di stucco

Il percorso del Milan sul calciomercato è ancora un po’ incidentato: diversi calciatori sono nel mirino, ma la società sta faticando a chiudere gli affari e portarli a termine, generando un po’ di malumore tra i tifosi. Soprattutto per quanto riguarda l’attacco, dove ora gli sforzi si stanno concentrando su Alvaro Morata, ma dopo aver fallito gli acquisti di Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko.

Ma in questa calda estate, la società non deve pensare solo a rinforzare la prima squadra, ma anche il Milan Futuro. Si tratta della seconda squadra del club rossonero, sulla scia di quanto fatto dalla Juventus con la Next Gen e dall’Atalanta con l’Under 23. Insomma, sarà un gruppo infarcito di giovani provenienti dal vivaio e qualche calciatore più esperto, che militerà in Serie C e per cui c’è grande curiosità.

Un nuovo bomber non è arrivato per la prima squadra, ma proprio per il Milan Futuro, che ha deciso di puntare su un ex Inter, da cui molti tifosi nerazzurri si aspettavano una carriera molto diversa. Stiamo parlando di Samuele Longo, meteora della Beneamata che aveva vinto la Next Generation 2011 da protagonista, al centro dell’attacco, agli ordini di Andrea Stramaccioni.

Il Milan Futuro ha chiuso l’acquisto a sorpresa: i dettagli sull’ex Inter

Samuele Longo è un giocatore classe 1992 che aveva esordito in Serie A con la maglia dell’Inter, ma senza mai riuscire a esplodere davvero. Poi ha girato l’Italia e l’Europa, vestendo le maglie, tra le tante, di Vicenza, Modena, Venezia, Deportivo La Coruna, Girona e per ultima quella della Ponferradina, senza trovare mai continuità. Di lui si diceva un gran bene, ma non ha però mantenuto le attese.

Dal 1 luglio è svincolato e il Milan ha deciso di puntarci come fuoriquota. Da regolamento, le squadre Under 23 possono schierare un massimo di tre giocatori sopra età e Longo sarà proprio uno di questi calciatori d’esperienza che proverà a guidare il gruppo alla prima esperienza tra i grandi.

Nei prossimi giorni sono previste le visite mediche, poi la firma sul contratto. Certo, farà specie per molti tifosi vedere una promessa su cui molti tifosi avevano creduto con la maglia rossonera dei rivali di sempre, ma chissà che non possa essere l’occasione di svoltare una carriera che non ha mai davvero preso quota.