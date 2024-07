Mercato sbloccato, il Milan piazza quattro colpi: i dettagli

Le ultime sul calciomercato del Milan. Il club rossonero è pronto a piazzare quattro colpi: non solo l’attaccante in arrivo

Prende forma il calciomercato del Milan. La squadra rossonera potrebbe presto accogliere ben quattro giocatori. Non è un segreto che la priorità del Diavolo sia l’attaccante centrale e dopo aver visto naufragare definitivamente la trattativa che avrebbe portato a Joshua Zirkzee, l’obiettivo primario è diventato Alvaro Morata.

E’ ormai partita il conto alla rovescia per lo spagnolo e già in prossimità della fine degli Europei, il club rossonero potrebbe annunciarlo. D’altronde è tutto apparecchiato con il Milan pronto a versare i 13 milioni di euro della clausola rescissoria nelle casse dell’Atletico Madrid e a corrispondere al giocatore un ricco contratto in linea con quello dei migliori elementi della rosa. Morata si appresta così a guadagnare sui cinque milioni di euro netti a stagione per almeno tre anni.

Alvaro Morata, però, non sarò l’unico calciatore a varcare i cancelli di Milanello e a rafforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Come stiamo ampiamente raccontando, il Diavolo vuole mettere le mani anche su un centrocampista difensivo, su un terzino destro e un centrale.

Calciomercato Milan, non solo Morata: attesa per il poker di colpi

Il calciomercato del Milan non è ancora entrato nel vivo, ma i rossoneri hanno le idee chiare e verosimilmente, dopo l’arrivo di Alvaro Morata, toccherà al centrocampista. Serve un mediano, che possa dare equilibrio alla squadra e il profilo cerchiato in rosso è sicuramente quello di Youssouf Fofana.

Come raccontato, c’è una bozza di accordo tra le parti, ma manca quello tra il Milan e il Monaco. Chi sta curando la trattativa è convinto che l’affare possa andare in porto per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, ma il club del Principato spera di incassare qualcosa di più. Difficile, però, tirare la corda, visto il contratto in scadenza fra meno di un anno da parte del francese. Per quanto riguarda la difesa, invece, resiste il nome di Emerson Royal per l’esterno, ma il Milan non ha alcuna intenzione di andare oltre i 15 milioni di euro.

Per il centrale, infine, sta scalando posizioni, ormai da giorni, Pavlovic, il gigante serbo del Salisburgo. Non ha proprio le caratteristiche perfette per il gioco di Paulo Fonseca, ma il giocatore messosi in luce anche agli Europei è il profilo che più piace alla dirigenza del Diavolo. Il suo prezzo è di circa 20/25 milioni di euro.