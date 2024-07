@ML – Secca smentita, nessun contatto col Milan

Smentito l’interesse del club rossonero per un giocatore abbastanza chiacchierato in questi mesi: non c’è nulla di concreto.

I tifosi del Milan sono impazienti di vedere dei nuovi acquisti varcare il cancello di Milanello. Finora non è arrivato nessuno e questo ha attirato non poche critiche nei confronti della dirigenza, che predica calma e ha garantito che i rinforzi arriveranno.

Normale un po’ di frustrazione da parte della tifoseria, che si aspettava una maggiore reattività nel cercare di coprire le mancanze della squadra. Un colpo effettuato prima del raduno sarebbe stato gradito, però evidentemente non ci sono state le condizioni per farlo. Ora la società sta lavorando su più tavoli per intervenire in diversi ruoli. Dovrebbero arrivare almeno un terzino destro, un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante.

Milan, niente ritorno di fiamma per il giovane talento

Sono tanti i nomi accostati al Milan in queste settimane. Alcuni sono oggetti di vere trattative, altri sono solo profili presenti nella lista e per i quali non si sono sviluppati ancora discorsi concreti. Come tutti i club, anche quello rossonero ha per un ogni ruolo un piano A, un piano B, un piano C e così via.

Nella giornata di ieri è trapelato che il Milan avrebbe avviato contatti con il Real Madrid per capire se esista la possibilità di prendere Arda Guler in prestito. Stando alle informazioni che abbiamo raccolto, in realtà il club rossonero non si è fatto avanti per il giovane talento turco. Non c’è stato alcun contatto per sondare l’eventuale possibilità di portarlo a Milanello. Non è un segreto che fosse un obiettivo un anno fa, quando ancora militava nel Fenerbahce, però oggi non è nella lista di Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan ci aveva provato, era disposto a pagare la clausola di risoluzione da 17,5 milioni di euro, però il Real Madrid ha avuto la meglio. Come trapelato dalla Spagna, ha offerto 20 milioni più 10 di bonus al Fenerbahce, che ha anche mantenuto una percentuale sulla futura rivendita. Inoltre, c’è stata una ricca commissione versata al padre del ragazzo: dovrebbe essere di circa 15 milioni, stando a quanto rivelato da Marca ai tempi. Una maxi operazione che i rossoneri non avrebbero mai effettuato, visti i costi.

La prima stagione di Guler a Madrid non è stata semplice. La prima parte è stata caratterizzata da infortuni che lo hanno tenuto fuori per diverse partite. Si parlava di una possibile cessione in prestito per il mercato invernale, ma è rimasto al Real e ha terminato l’annata con 6 gol in 12 presenze. Ora va capito se Carlo Ancelotti voglia dargli maggiore spazio o se davvero possa esserci un trasferimento in prestito.