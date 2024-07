Ribaltone Sinner, quando torna in campo: c’è la data a sorpresa

Una delusione cocente l’eliminazione agli ottavi di Wimbledon per Jannik Sinner. Ecco quando tornerà in campo

Un’eliminazione che non può lasciare qualche rimpianto quella subita a Wimbledon da Jannik Sinner, sconfitto ai quarti di finale in cinque set da un Daniil Medvedev decisamente inspirato al cospetto del numero uno del mondo.

Una partita evidentemente condizionata dalle condizioni fisiche precarie dell’azzurro che è dovuto ricorrere all’aiuto di medico e fisioterapista per un evidente malessere con un forte giramento di testa, probabilmente dovuto a un virus. Dopo quasi un quarto d’ora di cure, una parte delle quali avvenuta negli spogliatoi, Sinner è tornato in campo, ha sfiorato la conquista del terzo parziale con due set point non concretizzati, ha vinto il quarto per poi capitolare nella quinta frazione dopo aver subito un break in avvio.

Sfuma dunque la rivincita con Carlos Alcaraz in semifinale. Sinner può comunque consolarsi con la certezza di restare numero uno sia nel ranking Atp che nella classifica Race, indipendentemente da chi vincerà Wimbledon. Jannik conserverà il primato almeno fino al Masters di Montreal, in programma dopo le Olimpiadi.

Sinner, quando torna in campo: c’è già la data

Jannik aveva deciso di partecipare all’Atp 250 di Bastad, in programma la prossima settimana in Svezia dal 15 al 21 luglio. La presenza di Jannik allo Swedish Open è stata annunciata dagli organizzatori lo scorso aprile. Nelle ultime ore l’azzurro ha però comunicato che non potrà partecipare al torneo, su consiglio del Team e dei dottori prenderà del tempo per riposarsi e ricaricare le energie in vista delle Olimpiadi, suo prossimo grande obiettivo.

Per Jannik sarebbe stata la prima partecipazione in carriera all’Atp di Bastad dove ci saranno comunque grandi protagonisti. Nella entry list figurano, infatti, anche Casper Ruud, Andrey Rublev e la leggenda del tennis Rafael Nadal.

Il campione iberico – dopo la partecipazione al Roland Garros – ha deciso di saltare Wimbledon per i possibili pericoli che il cambio di superficie avrebbe potuto comportare. Anche Rafa punta tantissimo alle Olimpiadi e testerà le sue condizioni proprio a Bastad dove sarà impegnato pure nel torneo di doppio in coppia con Ruud. Per Nadal, un grande ritorno a 19 anni dalla vittoria nel torneo svedese conquistata nel 2005 in finale contro Berdych.

Dopo le Olimpiadi Sinner parteciperà ad agosto ai due Masters Mille di Montreal e Cincinnati, tappe obbligate che precederanno lo Us Open 2024, al via a Flushing Meadows da lunedì 26 agosto. Insomma un calendario ricco di tornei